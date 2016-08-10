澳洲央行总裁强调货币政策宽松效果有其极限

路透悉尼8月10日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示，货币刺激措施所能达到的成果有其极限，包括在短期内推升经济增速或通胀率方面。

史蒂文斯在卸任前最后一次演说中，再度讨论他很重视的议题，也就是全球许多国家过度依赖货币政策，以及各国政府必须加强投资支出。

史蒂文斯尤其淡化了对于澳洲央行或采取过度政策措施以尝试“立即”把通胀率拉回目标的担忧。

“我可以向你们保证，委员会对这种可能一直是很清醒自觉的，相应的也会非常谨慎地行事，”他表示。

截至6月的一年，基础通胀率放缓至纪录低位1.5%，远低于澳洲央行的长期目标2-3%。因此，澳洲央行上周将指标利率下调25个基点至1.5%。

“对于我们能预期货币政策做到多少，包括快速推高通胀，我们需要采取务实主义。”

“如果‘最不坏’的选择是在达成合理经济增长的同时，会有一段时间低于通胀目标，那么设定通胀目标框架便具备了允许这种作法不可或缺的弹性程度。”

针对部份人士认为，基于全球性的通胀趋缓，澳洲央行将不得不放弃通胀率2-3%的目标，或至少会调降目标，史蒂文斯予以反驳。

史蒂文斯表示，在家庭已经有这么多债务的情况下，单凭降息力量刺激需求的作用将十分有限。澳洲家庭债务水平相当于该国1.6万亿(兆)澳元国内生产总值(GDP)规模的大约125%。

他指出，公债规模相当于GDP的大约40%，表明澳洲政府比私人家庭有更大的举债空间。

他虽然没有提倡政府举债为日常开支提供资金，但有可能为产生经济回报的长期投资资产进行借贷。

澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)领导下的联邦政府并未表现出为基础设施投资而举债的意愿，该政府在政治上承诺控制预算赤字，“量入为出”。(完)