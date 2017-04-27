澳洲央行总裁称中国必须平衡资本控制风险

路透悉尼4月27日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，中国必须在控制资本外流之际取得某种平衡，因为此举会与中国自由化的长期目标相悖。

洛威在悉尼表示，人民币国际化与资本账户的自由化对于全球金融体系具有重要意义。

中国央行去年动用了数千亿美元来缓和人民币兑美元的跌势。人民币兑美元一度触及近八年半最弱水准。

使压力进一步加大的是，对于人民币继续走贬的预期，以及对中国经济放缓的担忧，令投资者将资金移至海外，这促使当局去年底执行一系列措施以抑制资金外流。

“可以说短期控制能够对中国金融稳定产生正面影响，...但中国需要达到平衡，”洛威在“人民币国际化”的讲话中称。

“一个考虑是数年放松管制后又收紧控制，可能给投资者传递出一种信号，借此了解政府如何看待平衡经济所面临风险，”他补充称。

“最终来说，平衡这些竞争性风险是非常困难的任务。”

洛威称，由于作为全球第二大经济体拥有庞大的体量，中国在努力实现人民币自由化之际还面临着另一挑战，那就是处理其对全球金融系统的影响。

根据中国央行，虽然市场力量起着决定性作用，但人民币实行的是有管理的浮动汇率制度。

人民币问题已经成了美国总统特朗普的一个难题。特朗普曾称中国是汇率操纵的总冠军。

洛威称，上世纪80年代澳洲开放资本账户时，全世界基本上未予关注，但中国的情况不是这样。

“全世界都在关注，对结果有着强烈的兴趣。”

洛威还表示，中国的投资有大大影响资产价格的潜力，澳洲部分城市房价上涨，部分归功于中国的买房人。(完)