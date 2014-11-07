澳洲央行：中国楼市和澳元偏高是经济面临的主要风险

路透悉尼11月7日 - 澳洲央行周五发布经济预测，再次认为国内经济增长低于应有水平，并强调中国房地产市场崩盘风险、以及澳元依然高企是该国经济面临的主要不确定性因素。

该行在长达68页的季度货币政策报告中指出，最近日本央行大规模宽松政策，使澳元汇率保持在经济基本面所反映的实际水平上方。

澳洲央行重申，2.5%的利率水平是适宜的，并承诺在一段时间内维持利率稳定。

“非常宽松的货币政策将继续支撑需求，并有助于提振经济增长，”澳央行称，并补充道未来两年的通胀率将符合其2-3%的目标。“就目前指标看，在一段时期内保持利率稳定可能是最审慎的做法。”

澳洲央行逾一年来一直按兵不动，期望低廉的借款成本能有益于推动楼市活动和房价，从而支撑消费。

此外，这也应会激励企业对非矿产行业的投资，抵消矿产荣景消退的影响。

澳央行对GDP成长率的预期与前次声明相同。预期今年的经济增长率将在2.5%，明年将提高至2.5-3.5%，2016年进一步升至2.75-4.25%。

澳央行认为今年的基础通胀率在2.25%，明年将在2.25-3.25%。上调2016年预估至2.25-3.25%，之前预期为2-3%。

澳洲央行称，尽管最近澳元贬值，但仍高于多数基本价值的预估，尤其是在主要大宗商品价格大跌的情况下。

“汇价降低将有助于经济增长更加平衡，”该行称。

不过央行指出，日本央行进一步扩大规模已然庞大的经济刺激计划，以及日本政府退休金投资基金(GPIF)增持外国资产，可能导致资本流动，或使“澳元维持在高于实际经济基本面的水平”。

该行指出，中国房地产市场持续大幅度下滑，可能打击澳洲大宗商品出口需求和价格。

“如果中国钢铁产量进一步大幅走软，而全球铁矿石和焦煤产量又没有降低，大宗商品价格可能进一步走弱。这可能影响澳洲矿商的收入，”澳洲央行称。

在这种情况下，生产成本高的澳洲矿商可能被迫关闭不盈利的矿山，尤其是煤炭行业，这导致出口减少。

澳洲央行指出，虽然中国政府近来已经采取一些行动支撑房地产市场，但这些行动是否足以避免该行业持续下滑还有待观察。(完)

(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 白云/张涛/张若琪)

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