澳洲央行副总裁称人民币国际化为“地震事件”

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透悉尼3月26日 -澳洲央行(RBA)副总裁洛威周三表示，对全球市场而言，中国人民币国际化的雄心可能是一个“地震事件”，它将带动大规模资本流动，或许还会产生一个新的储备货币。
洛威表示，人民币国际化进程目前还有一段道路要走，不过中国政府通过上周放宽人民币交易区间，已经显示了其推进该进程的认真态度。
“人民币国际化，以及中国相应地放松资本账户管制和提高汇率机制弹性，有可能给国际货币和金融格局带来地震性变化，”洛威在讲话中称。
“历史告诉我们，放宽金融管制是带有内在风险的过程，不过要是处理得当，可以带来可观回报，”他补充说。
中国已经是澳洲最大的单一贸易伙伴，占澳洲出口逾三分之一。
洛威称，若中国最终实现资本账户自由化，可能会导致巨额中国资金流向海外，并且带动可对冲外汇风险的产品需求增长。
放宽管制并非毫无风险，尤其是中国金融业相对于经济的规模已经很大。
不过澳洲实行浮动汇率的经验显示，这也会收获巨大好处。
洛威称，对中国而言，此举还可能使得人民币成为全球储备货币，与美元并立。
他还表示，这对澳洲的银行和基金公司也可能是福音，在华投资机会将增加，而且他们还可以帮助管理流入澳洲的中国资金。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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