澳洲央行副总裁称人民币国际化为“地震事件”

路透悉尼3月26日 -澳洲央行(RBA)副总裁洛威周三表示，对全球市场而言，中国人民币国际化的雄心可能是一个“地震事件”，它将带动大规模资本流动，或许还会产生一个新的储备货币。

洛威表示，人民币国际化进程目前还有一段道路要走，不过中国政府通过上周放宽人民币交易区间，已经显示了其推进该进程的认真态度。

“人民币国际化，以及中国相应地放松资本账户管制和提高汇率机制弹性，有可能给国际货币和金融格局带来地震性变化，”洛威在讲话中称。

“历史告诉我们，放宽金融管制是带有内在风险的过程，不过要是处理得当，可以带来可观回报，”他补充说。

中国已经是澳洲最大的单一贸易伙伴，占澳洲出口逾三分之一。

洛威称，若中国最终实现资本账户自由化，可能会导致巨额中国资金流向海外，并且带动可对冲外汇风险的产品需求增长。

放宽管制并非毫无风险，尤其是中国金融业相对于经济的规模已经很大。

不过澳洲实行浮动汇率的经验显示，这也会收获巨大好处。

洛威称，对中国而言，此举还可能使得人民币成为全球储备货币，与美元并立。

他还表示，这对澳洲的银行和基金公司也可能是福音，在华投资机会将增加，而且他们还可以帮助管理流入澳洲的中国资金。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。