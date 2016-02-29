综述：经济数据良好 为澳洲央行提供了按兵不动的空间

路透悉尼2月29日 - 澳洲2月通胀保持温和，1月企业信贷需求稳步增长，一系列数据显示出经济有望加速增长，为今年必要时进一步降息提供了空间。

周一公布的调查显示，2月消费者物价回落，抹去年初的大部分涨幅。温和的通胀前景应让澳洲央行放心，可在更长的一段时间内维持宽松的政策。

墨尔本研究院(Melbourne Institute)的调查显示，澳洲2月消费者物价较前月下滑0.2%，年率下滑至2.1%。衡量基础通胀压力的截尾均值亦放缓至1.7%，远低于澳洲央行的2-3%目标区间。

澳洲央行周二几乎肯定会维持利率在2.0%的纪录低位不变，并保留必要时进一步放松政策的选项。

澳洲12月企业信贷较前月增长0.5%，1月继续增长0.6%。这可能让央行受到鼓舞。

“企业信贷尽管增长温和，但持续回升到趋势增长水平，确实为非矿业企业投资好转奠定了基础，”澳洲国民银行分析师Tapis Strickland表示。

他称，这是表明非矿业经济领域动能延续至2016年的又一个指标。他补充说，澳洲国民银行的观点是澳洲央行将按兵不动。

矿业投资骤减导致澳洲经济处境困顿，分析师希望看到该国经济今年增长转强的迹象。

确实，周一公布的季度数据表明2015年年底经济增速低于平均。第四季国内生产总值(GDP)将在周三公布。

统计局公布，第四季企业库存较前季下滑0.4%，路透预估为增长0.2%。该季薪资仅温和增加0.5%，企业毛利跌幅为大于预估的2.8%。

“今日出炉的企业获利和薪资数据，暗示第四季名义GDP可能仅成长0.5%。”花旗给客户的研究报告称。

“此外，企业库存也下降，这促使我们小幅下调了实质GDP预估增幅至0.4%，年增率可能持平在2.5%。”

路透调查显示，澳洲今年国内生产总值(GDP)将成长2.6%，但仍低于被视为“正常水准”的3.0-3.25%区间 。(完)