澳洲央行下调经济成长预估 但乐观看待长期前景--声明

路透悉尼2月10日 - 继经济第三季意外萎缩后，澳洲央行下调了对经济成长的短期预估，但仍预计未来两年经济将好转，这表明进一步降息已不在讨论之列。

在周五发表的62页货币政策声明中，澳洲央行对全球经济发表了乐观看法。该国最大贸易伙伴国--中国经济以令人意外的快速节奏增长。

澳洲央行还预计，主要发达经济体经济增长稳健。但央行总裁洛威强调，美国政府政策及其对全球经济成长和物价的影响，存在“很大的不确定性”。

澳洲央行将澳洲国内生产总值(GDP)增长短期预估调降一个百分点，反映了去年第三季GDP意外萎缩0.5%。央行目前认为到今年6月GDP增速将为1.5-2.5%。

澳洲央行坚信挫折是暂时的，预计今明两年经济增速将加快至3%左右，到2019年6月增速在2.75-3.75%。

核心通胀率到2017年中料仅逐步上升至1.75%左右，目前处于纪录低点1.5%。这项预估表明，基础通胀率在2019年中之前可能不会全面升至央行2-3%的目标区间。

央行在这份声明中还首次纳入对失业率的正式预估，预计到今年6月失业率为5.75%，到2019年中为5-6%。

**贸易提振**

“随着矿业投资的拖累及之前贸易条件下滑影响的消散，年末GDP增速料将回升，”该央行称。

“2017年末GDP增速料将升至2.5-3.5%，且在预估期的大多数时候超过潜在水平。”

上周出炉的数据显示，澳洲12月贸易顺差创纪录高位，得益于大宗商品价格飙升。

澳洲主要出口品--铁矿石和煤炭的价格重新上涨，带动该国贸易条件自2016年中期以来上升15%。

“这些预测假设，近期的贸易条件好转和大宗商品价格上涨的情况，在接下来几年会有所松懈，尽管贸易条件料将继续高于一年前的低位，”Lowe写道。

澳洲央行本周第六个月维持利率于1.5%不变，致市场押注其五年的宽松立场可能已结束。部分投资者甚至考虑央行明年初可能升息。

然而，澳洲国内的表现好坏不一。近几个月来就业增长迟缓，且增加的多为兼职岗位，同时失业率也小幅上升。

薪资增幅处于纪录低位，似有小幅上升的零售销售12月却失去动能，以令人忧心的趋势进入2017年。

澳洲央行还看到通胀因租金疲软而承受下行压力。

但央行亦指出悉尼和墨尔本的房价明显上涨，这是个长期困扰着政策制定者的问题。

房地产顾问CoreLogic上周数据显示，悉尼1月房价同比跳增16%，墨尔本则上涨近12%。

主要城市价格全面上涨，同比升10.7%，距离2015年的高峰不远。(完)