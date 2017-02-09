澳洲央行总裁描绘出乐观经济图景 预期未来几年GDP平均增3%

路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。

这一乐观情境解释了为何金融市场目前预期澳洲再度降息机率较低。澳洲去年曾两次降息。

“我们预计未来几年澳洲国内生产总值(GDP)增幅将在3%水准上下，”洛威在一次有当地及国际投资者参加的晚宴中表示。

这将较截至9月本财年的表现更上一层楼。澳洲第三季经济曾出现大幅萎缩，GDP同比增幅降至仅有1.8%。

“这很大程度上反映出了暂时性因素的聚集，”洛威说道。“我们估计在截至12月的一季中，经济重回合理增长。”

因矿业投资的巨大荣景遭遇逆转，澳洲经济在一定程度上受到拖累，但洛威称央行预计这一过程的约90%已经结束。

相反，由于液化天然气投产，预计未来两年液化天然气出口将大幅提高，而澳洲其它主要大宗商品也在涨价。

通胀率仍在1.5%低位附近，但或将缓慢升至澳洲央行2-3%的通胀目标。

洛威也的确指出了一些担心的领域，比如房价、就业，以及与基础设施、政府财政和生产力相关的长期问题。

洛威说，楼市的“情况很复杂”，悉尼和墨尔本的房价强劲上涨，但部分其他地区房价下跌。投资者的买房需求似乎增长，即便大量新增供应即将上市。

洛威指出，较高的家庭负债水平给这种复杂状况进一步增加了风险，欢迎银行收紧抵押贷款的放贷条件。

他并称，就业市场也值得密切关注。去年澳洲的就业增长让人失望。空缺岗位的水平让人看到今年就业增长的希望，但可能不足以拉低失业率。

从更长期来看，洛威敦促增加对公共基础设施的投资，但也重申有必要修复政府财政。

他还间接抨击了全球贸易保护主义的崛起，称澳洲从自由贸易中收益很大，如果倒退将破坏该国的生活水平。(完)