由于家庭债务增加 澳洲金融稳定性令人担忧--央行会议记录

路透悉尼6月20日 - 澳洲央行维持对经济增长的乐观看法不变，但强调围绕金融稳定性的担忧，这表明即便外国决策者转为鹰派，澳洲利率仍将保持在纪录低位。

澳洲央行6月政策会议记录显示，该国火热的房地产市场中攀升的家庭债务以及低迷的薪资增长，是决策者的关注重点。

“委员会认为本次维持货币政策宽松立场不变的决议，与经济可持续增长以及一段时间后实现通胀目标的计划相符。”会议记录称。

“委员们讨论了如何在货币政策决策中纳入金融稳定考量，并且同时参考了瑞典、美国等很多国家的学术理论以及政策经验。”

澳洲央行上次降息是在2016年8月把利率降至1.50%的纪录低点。自那以后即维持政策不变迄今，在家庭债务创纪录高位与通胀低迷和消费支出疲弱之间权衡。

澳洲家庭部门面临巨大压力，债务/收入比触及纪录高位189%，而薪资增速也是历史最慢水平。国民收入中进入家庭的份额降至1964年以来最小，储蓄率降至10年最低。

这是澳洲央行未来几个月不大可能升息的一个原因。因为升息将推高抵押贷款成本，而澳洲家庭本就已背负沉重债务。

但该央行担心，进一步放松可能只会刺激投资者进一步举债，在楼市投机炒作。

周一晚些时候，穆迪下调澳洲12家银行评级(包括四大银行)，称澳洲家庭债务偏高。

悉尼和墨尔本房价自2009年以来大致翻番，这是澳洲最火热的两个市场。有初步迹象显示，自4月以来澳洲楼市有所降温，此前澳洲收紧面向房地产投资者的贷款规定。

澳洲央行指出，控制举措完全发挥效用需要时间。

澳洲超宽松的政策立场，与想要推动利率上升的全球其他一些央行形成鲜明对比。英国央行八位政策委员中，有三位上周投票支持升息。加拿大央行则突然提出加息前景，以抑制楼市威胁。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年已经升息两次，因经济增长加速且劳动力市场趋紧。

澳洲央行总裁洛威一直都对澳洲经济持乐观态度，但担心未来会面临一些阻碍因素。澳洲经济规模达1.7万亿澳元。

今年第一季澳洲经济较前季仅增长0.3%，令人失望，同比增速1.7%则为2009年以来的最慢水平。

但矿业投资在经历了数年的大幅下降后企稳、大宗商品价格回升以及楼市荣景或将提振未来经济增长。

劳动力市场亦强健，5.5%的失业率为四年最低水平。劳动力需求的前瞻指标也较为乐观。(完)