澳洲央行副总裁称将把部分外储投资于中国政府债

路透上海4月24日 - 澳洲央行副总裁洛威周三表示，澳洲央行计划首次把部分外汇储备投资于中国政府债券，作为加深两国金融联系举措的一部分。中国是澳洲最大贸易伙伴。

洛威称，澳洲央行将把约5%的外汇储备投资于中国，而且已经获得了中国人民银行的准许。

澳洲央行外汇储备目前在382亿澳元（392亿美元）左右。

“投资中国是一个重要的决定。”洛威在驻上海澳洲商会所作的演讲中表示。

“这反映出中澳两国经济联系进一步拓宽，金融关系愈发紧密；这让澳洲方面的投资可以更加分散，并且有助于我们对中国金融市场的理解。”

洛威补充称，人民币有可能成为该地区的重要储备货币。

这将是素来保守的澳洲央行首次直接投资日本以外亚洲国家的主权债市场。

中国目前正在积极推动人民币在国际贸易中的使用，此前还放宽了外资对国内市场的投资额度和准入程度。

洛威还特别提到近期推出的人民币与澳元直接交易，两国之间投资往来增加，以及对用人民币进行贸易结算的兴趣上升。

不过，他承认存在不利于采用人民币进行贸易结算的障碍，比如人民币不太方便取得，以及汇率风险对冲工具的定价，后者是一些公司曾经抱怨过的问题。

“这些障碍迟早会被克服：市场会深化，流动性也会增强，结算过程将得到改善，采用人民币结算的兴趣也会上升，”洛威表示。

洛威还表示，去年达成的300亿澳元中澳货币互换协议向澳洲所有有资格吸收存款的机构开放。该协议启用后，澳洲央行向银行贷出人民币的价格将是上海银行间同业拆放利率(Shibor)加码25个基点。

洛威表示，尽管中国当局采取了措施开放金融市场，但管制程度仍然很高。

洛威以澳洲经历过的崎岖改革之路作对比，表示中国可能面临更大的挑战。

他说，“因为中国经济规模之大，因此全球各国密切关注并热烈期盼中国能够成功。”

洛威强调两国在改革道路上存在一些共同问题。

他称，澳洲在自由化道路上也曾面临“影子银行”的问题。而汇率方面，他表示澳洲试验过几乎各种汇率制度，最后才决定采用浮动汇率并开放资本账户。

“但重要的是，这个过程并不顺利。我们也犯过错，”他说。

“尽管在这些方面，澳洲的经验与现在的中国有一些相似之处，但中国需要走自己的路，中国也正是这么做的。”(完)

(编译 杜明霞/洪曦/白云/梁睿雪; 审校 沈以文/李婷仪/程琳)

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