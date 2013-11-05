澳洲央行维持利率不变 对澳元强势提出警告

图为面值1元和10分的澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

* 澳洲央行连续第三个月维持利率不变，一如预期

* 表示经济完全复苏需澳元走低

* 市场暗示本周期有不到三分之一的几率再度降息

路透悉尼11月5日 -澳洲央行周二连续第三个月将利率维持在2.5%的纪录低位不变，表示此前降息仍在支撑需求，但警告称如果澳元不贬值，或不可能实现经济的完全复苏。

澳洲央行对澳元强势发表的最新抗议足以将澳元兑美元压低0.0025美元，不过要真正提振经济还需要澳元更大幅贬值。

“澳元尽管低于今年稍早水位，但仍处于高位，”澳洲央行总裁史蒂文斯在月度政策会议后发表的简短声明中指出。

澳洲经济活动近几个月开始企稳，资产价格走高、消费者支出和信心好转，释出更多刺激举措的紧迫性消退。

路透调查的23位分析师都预计本月利率将持稳，多数分析师预计不会出现更多宽松举措，这将终结始于2011年11月的降息周期，当时的利率为4.75%。

金融市场亦降低了对澳洲央行行动的预期。银行间利率期货显示，进一步降息的可能性不超过33%。

然而澳元涨势顽固，或将是迫使央行补偿性降息的一个因素，因为市场走势与澳洲央行想法不符。

尽管澳元周二下跌，但兑美元目前位于0.9475，高于澳洲央行8月降息时的水准0.8950。

就在上周，澳洲央行总裁史蒂文斯加重了关于澳元的措辞，警告投资者由于澳洲贸易条件下滑，澳元汇率未来可能会出现“实质性下降”。

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**等待美联储行动**

然而史蒂文斯已承认澳洲央行直接影响汇市所能做的不多。他表示希望美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激计划，这可能支撑美元兑澳元。

“传达的信息清楚明确，央行希望货币条件进一步放宽源自于澳元，而且我认为我们受到美联储挟持，”澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe表示。

澳洲央行在周五发表货币政策季度声明时还有一次评论货币的机会。这份长达60多页的声明内容是对澳洲及全球前景的评估。

澳洲经济连续第23年呈现扩张，但第二季2.6%的增长年率水平低于被经济学家认为“正常”的水准3.25-3.5%。

有越来越多的证据表明，低利率正帮助加快经济活动。根据房地产咨询公司RPData-Rismark的资料，主要城市房价已经开始攀升，10月房价同比涨幅接近8%。

房价上涨反过来也刺激建筑业活动的升温。9月新屋建筑许可大增14%，达到逾三年来高点。

房屋建造活动的复苏将受到市场欢迎，因为矿产业投资长期以来的荣景正在降温，而且现在还不清楚其他企业是否将增加支出。

房价上涨与股市持续攀升也帮助增强家庭财务实力并提振信心。澳洲央行估计，自2011年底以来，澳洲民众的资产净值已增加约15%，超过8,000亿澳元。

消费者也增加支出。9月零售销售大增0.8%，增幅为分析师预估值的两倍，也是七个月来最高。

经通胀调整后，截止9月的三个月零售销售增加0.7%，亦高于市场预估，并为当季经济增长作出正面贡献。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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