澳洲央行总裁称若房屋投资贷款保持增长 可能收紧银行放贷监管

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透悉尼2月24日 - 澳洲央行总裁洛威周五称，如果对房产投资者的放贷继续增加，可能进一步收紧对大型银行的监管。
澳洲两大城市--悉尼和墨尔本的房价快速上涨，增强了不能进一步降息的理由。此番房价飙升主要受到房产投资相关借贷回升的驱动。
洛威称，调整一项受到富裕房产投资者青睐的税惠规定，将有助于给楼市降温。
洛威是在议会一个经济委员会回答关于经济和货币政策的提问时作上述表示的。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。