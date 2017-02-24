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国际财经 | 2017年 2月 24日 星期五 09:43 BJT

澳洲央行总裁称若房屋投资贷款保持增长 可能收紧银行放贷监管

路透悉尼2月24日 - 澳洲央行总裁洛威周五称，如果对房产投资者的放贷继续增加，可能进一步收紧对大型银行的监管。

澳洲两大城市--悉尼和墨尔本的房价快速上涨，增强了不能进一步降息的理由。此番房价飙升主要受到房产投资相关借贷回升的驱动。

洛威称，调整一项受到富裕房产投资者青睐的税惠规定，将有助于给楼市降温。

洛威是在议会一个经济委员会回答关于经济和货币政策的提问时作上述表示的。(完)

(编译 孙国玉；审校 张涛)

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