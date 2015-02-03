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国际财经 | 2015年 2月 3日 星期二 12:41 BJT

澳洲央行下调指标利率25个基点至纪录低位2.25%

路透悉尼2月3日 - 澳洲央行周二宣布下调隔夜拆款利率25个基点，至纪录低点2.25%，此举旨在刺激低迷的经济，同时继续对澳元施加下行压力。

澳洲央行在结束月度政策会议后宣布了该决议。路透此前对29名分析师的调查显示，20名分析师预计本周维持利率不变；不过金融市场倾向于放宽政策。(完)

(编译 王兴亚；审校 高琦)

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