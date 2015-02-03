《热点透视》澳洲央行调降利率突显出亚洲降息的急迫性

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 戴素萍

路透新加坡2月3日 - 澳洲央行降息突显亚太地区需要降低借贷成本的急迫性。

澳洲央行在2月3日调降隔夜拆款利率25个基点，至纪录低点2.25%。仅仅10天前，期货市场完全没有反映出会降息，但等到澳洲央行总裁史蒂文斯宣布该决定之前，市场已大都有所反映。即使如此，澳元兑美元还是下跌了近2%。

在不到一个月内，继印度和新加坡之后，这是亚太地区第三次有央行宽松货币政策。史蒂文斯有关澳洲经济可能以一定程度的闲置产能运作一段时间的言论，为进一步降息敞开大门。

对澳洲这类资源生产国来说，更具竞争力的汇价和较低的利率无疑是适合的。澳洲正饱受大宗商品价格下跌及中国需求放缓所带来的痛苦，即使是该地区的能源和矿物进口国，也有推迟降息而有落后行动的风险。

全球性的通缩问题已蔓延至亚洲。从悉尼到首尔，实质国内生产总值(GDP)成长率下降及经通胀调整后的实质利率上升已成为首要问题。的确，该地区的平均成长率如今已落后于平均实质借款成本。对投资者而言，当拿来和改善中的美国经济相比时，亚洲的相对吸引力正在急速消退中。

图表：实质GDP成长率减去实质利率(link.reuters.com/taf93w)

除日本外的亚洲决策者，为了像今天这样的局面，已经储备了大量的货币政策药方。如今是拿出来用的时候了。当美国消费者更自在地把钱花在进口商品时，亚太地区或许能重拾部分失去的活力，但很有可能的是，中国和欧洲贫乏的需求让这股助力化为乌有。

较低的利率也有副作用，将会让房地产市场更加火热，澳洲一些城市已经出现这种情况。因此当局需要采取新加坡式的宏观审慎政策，对借款者和放款者进行调控以让房市降温。今年对亚洲央行来说，当务之急是重振投资和产出，而紧急降息是最好的对策。(完)

(译文审校 王洋)