综述：澳大利亚央行按兵不动 但仍敞开宽松大门

焦点：美国4月汽车销售延续3月疲态 华尔街担心汽车业荣景终结
路透底特律5月2日 - 周二，主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。
路透悉尼4月7日 - 澳大利亚央行周二连续第二个月维持利率不变，无视市场要求降息的压力，不过鉴于出口价格下滑以及澳元顽固的高汇率，央行仍打开宽松大门。
澳大利亚央行宣布维持利率在2.25%，另一些人士感到意外。声明公布后，澳元兑美元跳升0.0075美元。
“委员会判断暂时维持利率不变是适当做法，”澳大利亚央行总裁史蒂文斯在月度政策会议后表示。
同时他也给渴盼刺激措施的投资者一些小恩惠。
“未来一段时期进一步放宽政策或许是适宜的。委员会将在今后会议中进一步评估采取宽松行动的必要性。”
市场曾大举押注澳大利亚央行本周降息，因此央行维持利率不变后，银行间利率期货大幅下跌。投资者还调降5月降息的预期，尽管澳大利亚央行料最终降息至1.75%。
此前路透调查访问的分析师看法更加分歧，25位分析师中14位预计本周维持利率不变，但几乎所有分析师都预计5月降息。
很多人认为，仅仅是为了令澳元停止上涨，澳大利亚央行也需要进一步降息，因全球各国央行最近几个月都进一步放宽政策。
澳大利亚央行曾经希望，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将从6月开始升息，进而将促使美元升至新高。但疲软的美国3月非农就业数据出炉后，美联储提早升息的预期似乎降温。
**铁矿石价格急跌带来拖累**
澳大利亚急需汇率下降，来抵消铁矿石价格急速下滑的影响。铁矿石是澳大利亚最大的出口收入来源。
尽管来自中国钢厂的需求减弱，但澳大利亚矿商仍大幅增加铁矿石的供应，导致铁矿石价格跌至十年低点。这对企业获利、投资、就业和政府税收产生冲击。
矿商Atlas Iron Ltd (AGO.AX)周二宣布，考虑出售资产和重组资本，以抵御铁矿石价格下滑的影响。
“上个月铁矿石价格下跌25%不足以促使这次会议降息，但将来会。”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称。
“贸易条件下降及其对国民收入和经济增长的影响，将导致进一步降息。”
然而有有利迹象显示，刺激举措正对消费者支出发挥冀望的影响。
澳大利亚统计局公布的数据显示，2月零售销售上升0.7%，远高于市场预估的增0.4%；1月零售销售上修为上升0.5%。
行业数据则显示3月和2月新车销售都分别创当月最高记录。3月新车销售受运动型车(运动休旅车，SUV)需求火热的提振下，较上年同期增长8%。
利率偏低也助长投资者对悉尼的房屋需求，据房地产谘询顾问公司RP Data，房价过去一年上涨了13%以上。
市场泡沫如此之甚，监管机构已收紧银行标准，并扬言将调高那些放款过于无节制银行的资本要求。
澳大利亚零售销售、家庭消费等相关图表：
(编译 王兴亚/杜明霞/张若琪 审校 孙茉莉/艾茂林/高琦)
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