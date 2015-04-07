综述：澳大利亚央行按兵不动 但仍敞开宽松大门

路透悉尼4月7日 - 澳大利亚央行周二连续第二个月维持利率不变，无视市场要求降息的压力，不过鉴于出口价格下滑以及澳元顽固的高汇率，央行仍打开宽松大门。

澳大利亚央行宣布维持利率在2.25%，另一些人士感到意外。声明公布后，澳元兑美元跳升0.0075美元。

“委员会判断暂时维持利率不变是适当做法，”澳大利亚央行总裁史蒂文斯在月度政策会议后表示。

同时他也给渴盼刺激措施的投资者一些小恩惠。

“未来一段时期进一步放宽政策或许是适宜的。委员会将在今后会议中进一步评估采取宽松行动的必要性。”

市场曾大举押注澳大利亚央行本周降息，因此央行维持利率不变后，银行间利率期货大幅下跌。投资者还调降5月降息的预期，尽管澳大利亚央行料最终降息至1.75%。

此前路透调查访问的分析师看法更加分歧，25位分析师中14位预计本周维持利率不变，但几乎所有分析师都预计5月降息。

很多人认为，仅仅是为了令澳元停止上涨，澳大利亚央行也需要进一步降息，因全球各国央行最近几个月都进一步放宽政策。

澳大利亚央行曾经希望，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将从6月开始升息，进而将促使美元升至新高。但疲软的美国3月非农就业数据出炉后，美联储提早升息的预期似乎降温。

**铁矿石价格急跌带来拖累**

澳大利亚急需汇率下降，来抵消铁矿石价格急速下滑的影响。铁矿石是澳大利亚最大的出口收入来源。

尽管来自中国钢厂的需求减弱，但澳大利亚矿商仍大幅增加铁矿石的供应，导致铁矿石价格跌至十年低点。这对企业获利、投资、就业和政府税收产生冲击。

矿商Atlas Iron Ltd (AGO.AX)周二宣布，考虑出售资产和重组资本，以抵御铁矿石价格下滑的影响。

“上个月铁矿石价格下跌25%不足以促使这次会议降息，但将来会。”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称。

“贸易条件下降及其对国民收入和经济增长的影响，将导致进一步降息。”

然而有有利迹象显示，刺激举措正对消费者支出发挥冀望的影响。

澳大利亚统计局公布的数据显示，2月零售销售上升0.7%，远高于市场预估的增0.4%；1月零售销售上修为上升0.5%。

行业数据则显示3月和2月新车销售都分别创当月最高记录。3月新车销售受运动型车(运动休旅车，SUV)需求火热的提振下，较上年同期增长8%。

利率偏低也助长投资者对悉尼的房屋需求，据房地产谘询顾问公司RP Data，房价过去一年上涨了13%以上。

市场泡沫如此之甚，监管机构已收紧银行标准，并扬言将调高那些放款过于无节制银行的资本要求。

澳大利亚零售销售、家庭消费等相关图表：

link.reuters.com/zew92t

link.reuters.com/kuq85s

link.reuters.com/mer46s

link.reuters.com/wyd26s (完)

(编译 王兴亚/杜明霞/张若琪 审校 孙茉莉/艾茂林/高琦)

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