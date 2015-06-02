综述：澳洲央行按兵不动 对政策前景言辞谨慎

图为置于美元现钞上的两枚澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼6月2日 - 在降息至历史低点一个月后，澳洲央行周二维持利率不变，称鉴于经济成长低于趋势水平、澳元汇率偏高以及通胀温和，有必要采行刺激性政策。

澳元兑美元在决议公布后跳涨，因澳洲央行未给出再度放宽政策的明确倾向，尽管该行确实承诺基于未来的经济面消息考量政策。

“(那)将预示委员会对经济前景的评估，以及当前政策立场能否最有效地扶持可持续的经济增长和与目标相符的通胀水平，”澳洲央行总裁史蒂文斯在措辞谨慎的声明中称。

决议并无意外之处，路透调查中受访的24名分析师均预期澳洲央行本周维持利率在2%不变，同时有八名分析师仍认为年底前会再次放宽政策。

澳洲央行今年已两次放松货币政策，因为矿业繁荣的滑坡使企业支出和国民收入出现巨大漏洞。

但投资者猜测，澳洲央行可能还会进一步放松政策。银行间利率期货显示，央行10月采取政策行动的概率为50%，而临近圣诞节时行动的概率上升至80%。

“我们仍认为，澳洲央行有放松政策的倾向，”澳洲联邦银行(CBA)资深分析师Michael Workman表示，“如果澳元汇率水平不适当，他们可能会再次降息。”

**出口支撑增长**

澳洲统计局周三公布国内生产总值(GDP)报告时，是否需要进一步采取刺激措施应会更加明朗。

澳洲第一季度GDP料较上季温和增长0.7%，较上年同期增幅可能进一步放缓至2.1%。

自1991年以来，澳洲经济虽尚未遭遇全面衰退，但过去六年的大多数时间中，经济成长率一直低于3.25%左右的理想值。失业率缓步攀升至约10年高点6.2%，薪资及家庭收入受到挤压。

尽管许多大宗商品价格大跌，但大量资金投入到资源生产中，其正推动出口量持续增长。

这给予经济活动以宝贵的支撑。周二公布的数据显示，净出口为上季GDP贡献了0.5个百分点，远高于分析师预估。

确实，第一季光是净出口就可能占整体成长幅度的一半有余。

澳洲央行可能希望藉由较低的澳元汇率来提高这个优势，而且已公开邀请市场压低澳元。

澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示：“澳元进一步贬值是有可能且必要的，特别是在目前主要大宗商品价格明显下滑的情况下。”(完)

(编译 王兴亚/王颖/李婷仪 审校 许娜/王颖/于春红)

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