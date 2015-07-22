综述：澳洲央行总裁称仍可能再降息 但警告相关风险

路透悉尼7月22日 - 澳洲央行认为仍有进一步降息空间，因通胀率维持在可出台刺激措施的理想水准，但因担心降息可能促使更多民众举债过度，满足降息条件的门槛颇高。

澳洲央行总裁史蒂文斯对经济前景持审慎乐观看法，他称通胀率有限，已让利率得以降至纪录低位，但进一步降息的可能性仍然存在。但他也警告，进一步降息可能会激发一波举债热潮，带来恶果。

“在确保短期内成长时，不能忽视未来经济表现的稳定性，”史蒂文斯在一场公益活动上表示。“必须取得平衡。”

投资者认为其话语含蓄恐怕预示很快要再次降息。今年两度降息后当前利率已处在2.0%，主要大宗商品出口价格下滑，以及采矿业投资相对减慢，令经济走势艰困。

降息不仅助燃了迫切需要的房屋建筑业的荣景，此外，还引发房地产投资需求热潮，以及悉尼房价的快速上涨。

分析师揣测澳洲央行可能更愿意澳元进一步下滑，从而带来进一步的刺激作用，澳元本周跌至六年低点，看来是遂了澳央行的愿。

澳元兑美元自去年7月以来已累计下滑21%，史蒂文斯指出，澳元汇率正如期望中的向下调整，对经济产生了受人欢迎的扩张性影响。

**不高也不低**

史蒂文斯讲话之际，适逢政府公布数据显示，尽管汽油成本上涨，但上季通胀率仍温和。

澳洲统计局(ABS)周三公布的数据显示，澳洲第二季消费者物价指数(CPI)较前季增长0.7%，较上年同期增长1.5%。

重要的是，核心通胀年率约为2.3%，仍稳居央行目标区间2-3%中的偏低水平。

迄今为止，澳洲通胀率已经至少五年都维持在目标区间内。这是一种通胀率高低很适宜的情景，既允许降息又能避开通缩威胁。

“这种状况非常好，因为人们当前真的不希望通胀过低，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis称。

“这意味着，澳洲央行有时间来研判以往宽松措施的效果，没有采取更多行动的迫切需要。”

这主要是因为那些未对国际竞争开放的(即“非贸易”)商品和服务的成本，比如保健和教育。

截至6月的一年，非贸易商品和服务通胀率为2.6%，贸易商品物价实际上下滑0.3%。

非贸易商品价格居高不下曾经是个重大缺陷，但在面临通缩威胁的情况下，这却提供了意外帮助。(完)

(编译 蔡美珍/孙茉莉/郑茵 审校 白云/高琦/张若琪)

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