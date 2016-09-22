澳洲央行总裁称降息及澳元贬值支撑经济 通胀暂时料疲弱

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透悉尼9月22日 - 澳洲央行总裁洛威周四在其上任后的首次公开讲话中对经济给出乐观评估，称今年两次降息、以及汇率贬值和大宗商品价格持稳，均支撑经济成长。
洛威在议会经济委员会发表这番讲话，不过他预计通胀将在一段时间维持疲弱，但之后随着就业市场形势好转，通胀将逐步上升。
“我们认为，货币宽松政策在支持就业和经济活动，进而改善未来可持续增长和通胀的前景，使之符合中期目标。”
本周稍早，澳洲央行在9月会议记录中暗示利率前景稳定。
不过，由于消费者物价低于央行的2-3%目标，决策者担心低通胀的杀伤力可能渗透至薪资，令通胀预期受到压抑。
期货市场调降对今年再度降息的预期，利率期货暗示，耶诞节之前降息机率从本周稍早时的逾30%下滑到24%。澳元兑美元AUD=在洛威演说后扩大涨幅，并触及0.7650的盘中高点，此处也是9月9日以来最高。
澳洲央行总裁每年需赴议会经济委员会接受质询两次，回答关于经济及货币政策的问题。洛威职涯服务于央行，刚从担任10年之久的前任总裁史蒂文斯手上接下职位。
澳洲经济第二季录得四年来最高同比增幅，并创下连续25年无衰退纪录，8月失业率则触及三年低点。
“整体而言，经济从逾一世纪的矿业荣景中转型调整得相当不错。这是很大的成就，”洛威说。
但8月就业人口仍减少，加上寻求增加工作时数的人数众多，显示就业市场仍有许多闲置劳动力。这股趋势可能让澳洲央行绑手绑脚，承受更多降息压力。(完)
(编译/审校 李爽/李婷仪/戴素萍)
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