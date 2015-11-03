焦点：澳洲央行维持利率于2.0%不变 但低通胀提供宽松空间

路透悉尼11月3日 - 澳洲央行周二维持指标利率于纪录低位2.0%不变，但表示通胀迟滞意味着必要时还有进一步宽松的空间，以支撑经济。

澳洲央行在货币政策会议上未有降息，令部分人士感到失望，不过，其转向清楚的宽松倾向则为在某个时候采取行动敞开大门。

在声明稿中，澳洲央行总裁史蒂文斯表示，近几个月经济前景实际上“略为坚挺”，同时企业情况有所改善，就业表现则优于预期。

“央行委员也注意到，假如进一步放宽政策适于为需求提供支撑，那么通胀前景可能提供了进一步放宽政策的空间，”他并称。

这与10月声明有所不同，上次会议上未给出政策指导意见。

“他们明显为降息敞开了大门，但是还需要一些前提条件来点燃降息火线，”澳洲联邦银行(CBA)首席经济学家Michael Blythe称。

澳洲央行长期以来一直辩称，需要澳元走软来帮助抵消澳洲主要资源出口价格低迷的影响。澳元兑美元在澳洲央行声明公布后小幅涨至0.7188。

债市似乎暗示，投资者预计澳洲央行年底前不会降息。银行间市场利率期货显示，澳洲央行12月底前降息概率约为36%，今日稍早还在70%以上。

市场完全预期澳洲央行将会在明年4月前降息至1.75%。

自5月放松政策以来，澳洲央行官员对进一步降息表现得不太情愿，他们的部分顾虑在于怕债务催生的房价泡沫还会膨胀。

非矿业投资也出现回暖的正面迹象，企业状况、信心和借贷情况都有改善。

不过，上个月澳洲的几家大型银行为了在监管成本上升的情况下保护利润，决定提高抵押贷款利率之后，对澳洲央行将降息的揣测升温。

上周澳洲公布的通胀数据意外较低，更是推升了降息预期。澳洲第三季基础通胀年率降至2.15%，接近澳洲央行长期通胀目标区间2-3%的低端。

由于澳洲整体经济仍承受着来自矿业投资减少和大宗商品价格疲软的压力，一些分析师认为，未来几个月央行有宽松政策的理由。(完)