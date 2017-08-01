澳洲央行维持指标利率不变 提高反对澳元走强的声调

路透悉尼8月1日 - 澳洲央行周二维持利率不变，这一按兵不动的做法已经持续了一整年。许多分析师都预计其将把目前处在纪录低点1.5%的利率再维持一年，因政策制定者意在令经济拥有可持续的稳健根基。

澳洲央行提高了反对澳元走强的调门，称汇率上涨将进一步压制消费者物价，对增长和就业前景构成压力。

澳元自6月以来已经跳升了约8%，达到两年高位，主要是受美元走弱的推动。澳元最新上涨0.3%至0.8035美元。

作为应对之举，澳洲央行在8月政策声明文本中插入一段，称“汇价上涨料将导致经济活动及通胀回升速度低于当前的预估。”

澳洲央行上次调降指标利率是在2016年8月，当时旨在抵御通缩威胁。

不过上周公布的数据显示，通胀率仍低于澳洲央行设定的2-3%的目标区间。

“考虑到所获得的信息，央行委员会判断，在这次会议上维持货币政策不变，将有利于经济的持续增长以及将来实现通胀目标，”澳洲央行在政策声明中称。

该央行并称，仍预计通胀将逐步上升，且预计未来几年澳洲经济增长年率将为3%左右。

1.9%的薪资增幅处于纪录低位，是导致消费者物价低迷的一个因素，还不及10年前增速的一半。澳洲央行担心，收入增速大大慢慢家庭债务的增长速度。

“较低水平的利率继续支撑澳洲经济，”澳洲央行称。

“国内经济的一个不确定性来源是消费前景。最近零售销售上升，但实质薪资增长缓慢以及家庭债务高企，可能限制支出增长。”

接受路透调查的分析师中，多数预计澳洲央行将维持利率稳定直至2018年中期。

图表1：澳洲GDP增长放缓，薪资增速创纪录最低 tmsnrt.rs/2f05PP8

图表2：澳洲CPI和政策利率 tmsnrt.rs/2f0yqnk

图表3：澳洲家庭债务、房价创纪录高位 tmsnrt.rs/2hfuGPV

图表4：澳洲“喜忧参半”的就业市场 tmsnrt.rs/2hfFEVA

(完)