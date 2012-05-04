澳央行调降经济预估 通胀预期回落

在澳大利亚西部力拓公司的铁矿区，一辆遥控矿山卡车正在工作。 REUTERS/Handout

路透悉尼5月4日电---澳大利亚央行周五调降经济增长预估,对通胀的预估也大幅下降,进一步降息之门仍然敞开.该央行本周意外大幅降息50个基点.

澳大利亚央行在长达70页的季度报告中称,本币汇率较高和消费者需求疲软让很多经济领域处境艰难,不过仍对矿业保持乐观看法.

"3月当季的多项指标显示经济温和成长.企业及消费者信心指标正处於或略低於长期均值,而未来建筑活动的指标仍处於低档."澳大利亚央行表示.

"3月当季就业温和成长,但除了矿产业之外,劳动需求成长仍旧不振."

澳大利亚央行周二将指标利率调降0.5个百分点至3.75%,降幅之大出乎市场意外,此前多数分析师预期仅会降息25个基点.

目前澳大利亚央行预期2012及2013年经济将成长约3%.此前则是预估2012年成长多达3.5%,2013年亦料最多成长4%.该行同时调降其对出口成长及住宅建筑活动的展望.

澳大利亚央行目前预料,剔除即将推出碳税的影响,2012年基础通胀率仅为2%,低於稍早预估的2.5%,并处於其2-3%目标区间的下限.

2013年通胀率预计在2-3%区间,稍早预估为2.5%,表明通胀的较长期前景存在更多不确定性.

澳大利亚央行指出,推出碳税预计将导致今年7月-2013年6月新财年的通胀率上升约0.7个百分点,基础通胀率应会升高约0.25个百分点.

"未来一到两年,剔除碳价格影响的基础通胀率料将维持在近期水平附近,"澳大利亚央行称,这意味着通胀前景明显改善.

与其他行业截然不同,澳大利亚央行上修该国矿业的前景,相信2012/13年矿业投资规模将升至该国国内生产总值(GDP)的9%左右,远高於2%的过去50年均值.

"在预测期间内,内需增长料将略高於长期均值.这反映出矿业投资持续畅旺,其前景已被上修,"该行并补充道,这应会扩及其他一些产业.

"中期而言,由於矿业项目进入劳力更加密集的建设阶段,因此劳力需求增长有可能高於预估."

该行指出,这项前景最突出的外部风险为,欧洲主权债问题可能加重,以及全球经济复苏可能脱轨.

就国内而言,澳大利亚央行表示,未因矿业荣景而受惠的产业流失工作岗位的情况可能加剧.

"该行将持续监控经济及金融状况的讯息,在必要时调整隔夜拆款利率,以促使经济持续成长及维持低通胀的环境,"声明指出.(完)

--编译 程琳/张明钧/肖群/龚芳;审校 张涛/侯向明

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