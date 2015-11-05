澳洲央行总裁称经济“再平衡”有所进展 受益于宽松货币政策

路透墨尔本11月5日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，受到相当宽松的货币政策所扶助，澳洲脱离矿业引领成长的经济转型已有所进展；而相当宽松的货币政策仍将持续一段时日。

史蒂文斯在大致乐观的演说中，对于市场担忧近期大型银行调升抵押贷款利率可能不利于经济，需要调降指标利率以兹因应的说法加以轻描淡写。

“如果成长更强劲一些就好了，不过过去这一年，经济非矿业领域的聘雇情况已取得相当可观的增长，”史蒂文斯在一项经济会议中表示，“‘再平衡’正在发生。”

本周稍早，澳洲央行维持利率不变，但也指出通胀受抑表明仍有降息空间。史蒂文斯也重申这样的看法。

“如果近期内需要调整货币政策，这几乎肯定是宽松而非紧缩。CPI显然未对宽松造成阻碍，”他表示。

他指称，企业调查显示非矿业行业的情况有所改善，而资源投资减少所带来的拖累也消化了约一半。

史蒂文斯预估，银行抵押贷款利率近来上扬，相当于把今年以来官方降息50个基点的影响抵消了四分之一。

“我初步认为，这些行动本身的宏观影响可能不大，”他表示，并称澳洲央行将继续审慎评估此事。(完)