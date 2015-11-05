澳洲央行总裁称经济“再平衡”有所进展 受益于宽松货币政策

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透墨尔本11月5日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，受到相当宽松的货币政策所扶助，澳洲脱离矿业引领成长的经济转型已有所进展；而相当宽松的货币政策仍将持续一段时日。
史蒂文斯在大致乐观的演说中，对于市场担忧近期大型银行调升抵押贷款利率可能不利于经济，需要调降指标利率以兹因应的说法加以轻描淡写。
“如果成长更强劲一些就好了，不过过去这一年，经济非矿业领域的聘雇情况已取得相当可观的增长，”史蒂文斯在一项经济会议中表示，“‘再平衡’正在发生。”
本周稍早，澳洲央行维持利率不变，但也指出通胀受抑表明仍有降息空间。史蒂文斯也重申这样的看法。
“如果近期内需要调整货币政策，这几乎肯定是宽松而非紧缩。CPI显然未对宽松造成阻碍，”他表示。
他指称，企业调查显示非矿业行业的情况有所改善，而资源投资减少所带来的拖累也消化了约一半。
史蒂文斯预估，银行抵押贷款利率近来上扬，相当于把今年以来官方降息50个基点的影响抵消了四分之一。
“我初步认为，这些行动本身的宏观影响可能不大，”他表示，并称澳洲央行将继续审慎评估此事。(完)
(编译 陈宗琦/戴素萍 审校 龚芳/许娜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。