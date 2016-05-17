澳洲央行曾在5月会议上考虑维持利率不变--会议记录

路透悉尼5月17日 - 澳洲央行政策委员会委员本月稍早曾讨论维持利率不变，但最终认为降息将有助于使通胀率在一段时间之后重返目标水平。

投资者很快做出反应，他们对近期继续放松货币政策的预期降温，从而推动澳元兑美元上涨0.5美分，达到日内高点0.7368。

“委员们最终相信，澳洲经济持续增长以及通胀在一段时间后重返目标水平的前景，将因这次会议放松货币政策而改善，”5月3日政策会议的记录显示。

澳洲央行在那次会议上将指标利率下调25个基点至纪录低位1.75%。

RBC的资深分析师Su-Lin Ong称，会议记录证实降息决定只是个“压线球”。

“市场将由此得出结论，近期不太可能再次降息。但我们也不太肯定这是否是正确的结论。”

会议记录显示，澳洲央行主要担心上季意外疲弱的通胀数据。

“尽管3月当季CPI数据反映出一些暂时性因素，但物价和劳工成本普遍显现疲弱，暗示国内通胀压力不及原先预期，”会议记录称。

澳洲央行指出，对经济成长的展望未发生实质改变，仍认为澳洲经济正继续从倚重矿业部门的情况中恢复均衡，得益于“非常宽松的”货币政策以及澳元汇率自2013年以来走低。

关于澳洲央行是否会再次降息，会议记录并未透露多少信息。

在利率决议之后几天公布的季度货币政策报告中，澳洲央行将2016年通胀率预估下调至目标区间2-3%的下方。这促使投资者押注今年该央行至少再降息一次。

会议记录公布后，银行间利率期货<0#YIB:>暗示近期行动的可能性下降，市场目前预计澳洲央行8月前降息的机率从之前的76%降至60%。

Capital Economics分析师Paul Dales表示，会议记录似乎支持这种观点，即澳洲央行只打算降息一次，该行只是在仔细考虑降息时机。

“我们并不这么看，坚信8月会议将下调利率至1.5%。”(完)