澳洲央行曾在5月会议上考虑维持利率不变--会议记录

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透悉尼5月17日 - 澳洲央行政策委员会委员本月稍早曾讨论维持利率不变，但最终认为降息将有助于使通胀率在一段时间之后重返目标水平。
投资者很快做出反应，他们对近期继续放松货币政策的预期降温，从而推动澳元兑美元上涨0.5美分，达到日内高点0.7368。
“委员们最终相信，澳洲经济持续增长以及通胀在一段时间后重返目标水平的前景，将因这次会议放松货币政策而改善，”5月3日政策会议的记录显示。
澳洲央行在那次会议上将指标利率下调25个基点至纪录低位1.75%。
RBC的资深分析师Su-Lin Ong称，会议记录证实降息决定只是个“压线球”。
“市场将由此得出结论，近期不太可能再次降息。但我们也不太肯定这是否是正确的结论。”
会议记录显示，澳洲央行主要担心上季意外疲弱的通胀数据。
“尽管3月当季CPI数据反映出一些暂时性因素，但物价和劳工成本普遍显现疲弱，暗示国内通胀压力不及原先预期，”会议记录称。
澳洲央行指出，对经济成长的展望未发生实质改变，仍认为澳洲经济正继续从倚重矿业部门的情况中恢复均衡，得益于“非常宽松的”货币政策以及澳元汇率自2013年以来走低。
关于澳洲央行是否会再次降息，会议记录并未透露多少信息。
在利率决议之后几天公布的季度货币政策报告中，澳洲央行将2016年通胀率预估下调至目标区间2-3%的下方。这促使投资者押注今年该央行至少再降息一次。
会议记录公布后，银行间利率期货<0#YIB:>暗示近期行动的可能性下降，市场目前预计澳洲央行8月前降息的机率从之前的76%降至60%。
Capital Economics分析师Paul Dales表示，会议记录似乎支持这种观点，即澳洲央行只打算降息一次，该行只是在仔细考虑降息时机。
“我们并不这么看，坚信8月会议将下调利率至1.5%。”(完)
(编译 王颖/于春红/王兴亚；审校 徐文焰/杜明霞/王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。