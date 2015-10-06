焦点：澳洲央行连五个月按兵不动 重申视数据决定是否调整政策

路透悉尼10月6日 - 澳洲央行周二一如广泛预期连续五个月维持利率不变，未给出任何迹象显示短期内可能改变这种稳定的立场。

澳洲央行维持隔夜拆款利率于2.0%的纪录低点，自5月降息以来指标利率即一直维持在这个低点不变。

央行在一份几乎与9月声明一致的简短新闻稿中重申，将视未来即将公布的数据，研判是否需调整当前政策。

“可用信息表明经济继续温和扩张，”澳洲央行表示。

“总体来看，澳洲经济可能在未来一段时间内保持一定程度的闲置产能，国内通胀压力受控。”

澳洲央行表示，在这种情况下，货币政策有必要维持宽松。该央行在此前几次会议上也重申了这种观点。

澳洲央行的政策决议，以及未对中国经济增长放缓表达担忧，这给澳元带来一些提振。

澳元兑美元两周来首次突破0.71美元，进一步远离上月所及六年半低点0.6892。

澳洲央行再次表示，澳元汇率正针对主要大宗商品价格大幅下跌展开调整。

“澳洲央行自此按兵不动，”摩根大通分析师Tom Kennedy表示。

“总之要看看中国和日本等地方的情况，以及其经济在未来两三季的发展。”

的确，澳洲正疲于应付矿业投资下滑，其重要贸易伙伴国--中国的经济状况被视为是一大风险。

主要大宗商品价格下跌已冲击企业获利、国家收入和政府税收，侵蚀名目国内生产总值(GDP)成长率。

今日稍早的数据显示，澳洲8月贸易收支恶化，延续2014年4月以来的逆差情况。

澳洲统计局公布的数据显示，8月贸易逆差扩大至31亿澳元(22亿美元)，前月上修至逆差28亿澳元。

逆差之所以扩大，部分是因出口额减少。只要大宗商品价格持续承压，这样的状况可能会持续下去。

澳洲贸易、经常帐图表：link.reuters.com/baz58s

澳洲贸易收支及出口图表：link.reuters.com/daj55s

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