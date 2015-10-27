焦点：眼见欧洲央行可能放松政策 澳洲央行或将勉为其难降息

路透悉尼10月27日 - 眼见其他央行开启新一轮全球放松政策周期，澳洲可能不得不降息以防止澳元走高，即便这可能会给本已火热的楼市再添一把柴。

虽然澳洲央行不愿调降已处于2%历史低位的利率，但可能也别无选择，因为全球政策环境极度宽松，越来越多的国家公债收益率(殖利率)跌至负值。

经济低位运行，通胀受到抑制，大型银行纷纷提高抵押贷款利率，这些国内因素也给降息提供了理由，最早下周就可能降息。

“这意味着，澳洲利率在这种后金融危机环境中也许真是太高了，”基金公司AMP Capital首席分析师、投资策略主管Shane Oliver表示。

“弱势澳元是支撑旅游、教育等服务业的关键因素。我们真的不需要澳元走高。”

对于澳洲央行将于11月3日会议降息的臆测早已沸沸汤汤，因为几家澳洲大型银行决定调升房贷利率，藉此确保获利不受管理费用上升的侵蚀。

不过更明显的原因可能是，欧洲央行总裁德拉吉上周暗示，最快可能在12月公布扩大资产购买计划，这令澳元兑欧元大涨将近4%。

接着中国央行周五宣布再度降准降息，以提振放缓的经济。

欧洲央行年初的量化宽松之举，引发全球起而效尤出现一波刺激举措。

实际上，欧洲央行1月大幅扩大资产购买计划仅一周多后，澳洲央行便再度开始降息，这也不是巧合。

澳洲央行2月降息后，5月又降息，不过之后对于进一步行动则慎之又慎，深怕催生楼市泡沫。

2月与5月的会议记录显示，澳洲央行降息决定受其他央行政策举动的影响甚钜，尤其还需要防止澳元继续走升。

那时澳元约报在0.77美元，迄今已下跌6%至约0.72美元。

澳元兑美元上月曾低见0.69。直到美联储上月会议没有升息，且其决策者对今年是否升息看法分歧，澳元才翻升上涨。

美联储没有出手，使得指望美国升息来压低澳元的澳洲央行官员大失所望。

如今，在欧洲央行似乎想再度放宽政策，市场也在谈论日本央行或将跟进的背景下，美联储年底前收紧政策的机率进一步缩减。联邦基金期货<0#FF:>目前暗示，到12月时美国利率可能为18个基点，而当前的有效利率为13个基点。

以上种种，有可能让澳洲收益率在渴求报酬率的外资眼中格外诱人。

例如，澳洲两年期公债收益率达1.80%，远高于美国的0.65%。日本公债收益率为零，德国可比公债收益率为负0.31%。连西班牙公债收益率上周也转为负值。

新西兰央行在2014年逆势升息，到今年6月才开始转为降息。新西兰央行周四将开会，在此前连续三度降息之后，预计央行本月将按兵不动，但12月料将有动作。(完)