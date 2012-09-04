澳大利亚央行维持利率不变 承认中国经济前景益发不确定

* 澳大利亚央行维持利率不变,承认中国有一些不确定性

* 又一家矿商缩减投资,加大央行降息压力

* 净出口和政府支出预示第二季经济成长强劲

路透悉尼9月4日电---澳大利亚央行周二连续第三个月维持利率於3.5%不变,称过去几次降息的效应尚未充份显现,不过央行承认中国的前景益发不确定.

澳大利亚央行9月政策会议听起来对国内经济持审慎乐观看法,但指出一些重要资源出口的价格近几周已急剧下滑.

重要的是,当中有暗示对澳大利亚最大单一出口市场--中国的前景感到怀疑.

澳大利亚央行总裁史蒂文斯表示,"今年上半年中国增长仍然相当强劲,但与近几年的出色表现相比黯淡很多.近期一些指标已经走弱,加剧了短期内经济成长的不确定性."

中国经济放缓导致铁矿石和煤炭等澳大利亚的主要出口商品价格骤跌,迫使矿商对雄心勃勃的扩张计划瘦身.

周二稍早,Fortescue Metals Group(FMG.AX)将2013会计年度投资支出缩减16亿美元,至46亿美元,指称因铁矿石价格存在不确定性.

Fortescue的消息一度打击澳元兑美元跌至五周低点1.0224美元,澳元稍晚持稳在1.0260.

澳元汇价下跌实际上正符合澳大利亚央行的心意,因澳元持续坚挺与该国大宗商品价格疲弱不符.

自5月和6月总共降息75个基点以来,澳大利亚央行一直按兵未动.但投资者一直在押注央行可能不得不进一步宽松政策,主要是为了抵消欧洲和中国放缓对全球增长的影响.

"对我们而言,最重要的是央行对中国和亚洲的评估有所软化,提到近来中国和亚洲的增长指标趋疲,"RBC Capital Markets高级分析师Su-Lin Ong表示.

"这种状况并非真的非常紧迫,不过我们仍预计年末之前会再有一次降息."

银行间利率期货暗示10月降息机率为60%,而且完全消化了11月降息至3.25%的可能性.隔夜指数掉期暗示,市场认为未来12个月利率将降至2.87%.

澳大利亚10年期公债收益率下跌,报3.00%,表明政府10年期借款的成本已低於银行隔夜拆借的成本.

铁矿石现货价格的下滑,使得市场对降息的臆测升温.铁矿石是给澳大利亚带来最多出口收入的商品,一年出口额超过600亿澳元.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI自7月初以来重挫三分之一,上周触及三年低点每吨88.70美元.这导致部分矿商搁置较为次要的项目开发计划,并令媒体十分忧心历时七年的矿业荣景可能结束.

**第二季经济成长似乎依然良好**

虽然一些大宗商品价格不断下跌,但澳大利亚出售的产品增加,在衡量经通胀调整的国内生产总值(GDP)时,起决定作用的是出口量.

周二公布的数据显示,第二季出口量增加3%,对经济成长贡献0.3个百分点.该国经常帐赤字收窄至118亿澳元,第一季为130亿澳元.

鉴於家庭支出和企业投资具有韧性,分析师仍预计周三公布的第二季GDP将稳健成长.

分析师预计第二季经济增长0.7%,第一季经济增速高达1.3%.这将令澳大利亚1.4万亿澳元的GDP规模较上年同期增长3.6%,增速超过多数其他发达国家.

政府支出意外强劲增长1.9%,投资规模为两年以来最高,也有助於经济成长,或会为GDP增长贡献近0.5个百分点.

联邦和州政府支出总量约为全年GDP的23%,政府为最大雇主,聘雇约190万名员工.

但澳大利亚财政政策仍然稳步收紧,因工党政府力拼在2013年6月之前让预算重回盈余,这将远远早于其他富裕国家.(完)

--编译 戴素萍/李春喜/王翔琼;审校 隋芬/丁琦

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