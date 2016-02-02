焦点：澳洲央行静观其变 但承认全球经济面临风险

2011年7月27日，在悉尼拍摄的澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼2月2日 - 澳洲央行(RBA)周二维持利率不变，即便全球市场剧烈震荡、对中国经济的不安情绪加深以及海外又出现一波政策宽松，暗示未来有降息的可能。

不过，在今年的首次政策会议之后，RBA的确保留采取行动的可能性，称在通胀偏低的背景下，如果需要支撑经济，将有降息的空间。

央行政策委员会特别指出，未来的数据将容许其作出更好判断，是否金融市场动荡真的预示着未来全球经济将更加艰难，以及近来国内就业市场的强劲是否长久。

不过，RBA也看到让人乐观的理由。

“在通胀率接近目标水平的背景下，央行委员会认为国内经济有相当的持续增长前景，”澳洲央行总裁史蒂文斯在简短的声明中称。

“当前的信息暗示，虽然矿业投资继续萎缩，但2015年经济中非矿业部门的扩张增强。”

由于澳洲央行已多次质疑，利率更低是否会带来重大助益，以及是否可能引发房价泡沫而造成伤害，因此今日央行维持利率不变丝毫不令人意外。

路透调查32位分析师的结果显示，全部受访者一致预期本周将维持指标利率于2%，由于符合预测，市场反应只限于澳元小幅下跌。

澳洲央行上次是在5月宽松政策，之后的态度一直是倾向希望以澳元贬值来提供进一步的刺激。澳元兑美元AUD=D4回吐盘初涨幅，小跌至0.7080美元，但仍距离七年低点不远。

**进一步宽松，或许吧**

投资人仍然认为全球展望情况支持澳洲至少再降息一次，虽然可能还要等一段时间。利率期货暗示，5月前降息一次的机率约50%，而10月前降息至1.75%的机率已完全反映。

“2016年年初的金融市场情况强烈地提醒世人，澳洲是个小型开放经济体，凭藉着全球大宗商品及经济成长周期之助，”加拿大皇家银行资本市场的资深分析师Su-Lin Ong指出。

“因此，我们仍预测今年将再降息两次。”

日本央行上周意外实施负利率，让市场大为震惊。欧洲央行总裁德拉吉也已经近乎承诺将在3月底前进一步采取刺激举措。

日圆和欧元由此下跌，再加上有关中国人民币可能贬值的传言甚嚣尘上，都给其它国家带来压力，促使他们维持宽松政策，以避免本币升值损及自身。

中国需求情况引发的担忧也助推了澳洲许多大宗商品出口价格的下跌，冲击了企业获利、薪资和税收收入。

澳洲央行编纂的以美元计的商品价格指数，在1月同比下降25%。

澳洲国内通胀率目前处在央行长期目标区间2-3%的底部，鉴于此，将不会对央行采取宽松行动构成任何阻碍。（完）