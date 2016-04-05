焦点：澳洲央行维持利率不变 关注本币汇率

2011年7月27日，在悉尼拍摄的澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼4月5日 - 澳洲央行在周二的会议上连续第十次维持利率不变，称因证据显示国内经济持续增长，尽管澳元升值对此不利。

在全球开始向负利率靠拢的趋势下，澳洲央行依然维持利率在2%不变，符合普遍预期。

该行再次为通胀、失业或全球经济状况需要时的降息敞开大门，但无近期行动的迹象。

“委员会认为，澳洲经济具备持续成长的合理前景，”澳洲央行总裁史蒂文斯在简短声明中称。

“假如需要宽松政策来支撑需求，持续低通胀将为放宽政策提供空间。”

路透之前访问的41位分析师，全部预期澳洲央行本周维持利率在纪录低点2.0%不变。

声明的一个重大调整是提到澳元近期走强，这部分归咎于其他央行放宽政策。“在当前情况下，汇率升值可能令经济正在进行的调整变得复杂，”史蒂文斯称。

一些投资者此前押注史蒂文斯会更加强烈地抗议澳元升值。3月澳元兑美元累计涨7%。

投资者出脱澳元空头部位，带动澳元兑美元从利率决定公布前的0.7583美元跃升至0.7615美元。

史蒂文斯的沉默或许反映出这样一个判断：在全球如此多地方实行负利率之际，澳洲的收益率一直颇有吸引力。澳洲10年期公债收益率为2.45%，而日本可比公债回报率为负0.08%。

邻国新西兰的情况也几乎一样。

新西兰央行在3月初出人意料地降息，称本币汇率之高不合理。然而，新西兰元在起初下滑后很快上扬且当月收出一根阳线。

不过投资者怀疑澳元若进一步上涨，比方说升破0.80美元，可能迫使当局对利率重新考虑。澳洲第一季通胀数据将于4月27日公布，若通胀率偏低，将为降息提供完美借口。

银行间利率期货暗示5月降息的可能性约为32%，8月降息机率则升至66%。

“旅游和高等教育等对外产业在未来一年作出贡献，这对经济成长而言十分关键，但澳元升值则构成威胁，”AMP Capital投资策略主管暨首席经济分析师Shane Oliver说。

“澳洲央行抵挡威胁的最好办法就是加紧口头干预再度压低澳元汇率，并最终降息。”(完)