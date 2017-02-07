焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法

路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。

该行的乐观语调提振澳元上涨20个跳动点至0.7662美元，因市场降低了再次降息的可能性。

澳洲央行在去年5月和8月宽松政策，此后一直维持利率不变。路透调查访问的所有72位分析师均预期本周会按兵不动。

引人注意的是，澳洲央行总裁洛威表示，继去年第三季意外萎缩之后，经济似乎已经反弹至“合理增长”水平。

“央行的核心假设仍是经济未来数年增长率约为3%，”洛威说，淡化澳洲经济可能滑入25年来首次衰退的担忧。

他还重申央行关于基准通胀逐步回升的预估，目前该通胀率处于1.5%的纪录低位。

澳洲央行定于周五发表季度政策声明时，公布最新经济预估。

在洛威强调正面基调的言论影响下，投资者削减对于央行近期再次降息的押注，银行间利率期货暗示6月前行动的机率约有16%。

**楼市火爆**

洛威再次指出，过去数月澳洲主要商品出口价格大涨，协助该国12月贸易顺差创纪录高位。

分析师认为这一意外收获将传导至获利、薪资和税收收入，将为名义增长带来好处，并为反对进一步降息提供论据。

另外，不支持刺激政策的另一论据是，受到投资类地产贷款复苏的驱动，澳洲两个最大城市--悉尼和墨尔本的房价加速上涨。

地产咨询公司CoreLogic上周的数据显示，澳洲1月房价同比上涨10.7%，悉尼楼市火爆，房价增幅为16%。

澳洲央行12月的会议记录显示，央行委员会注意在宽松政策带来的益处以及鼓励家庭再度大举借贷的风险之间寻求平衡。许多借贷的家庭早已负债累累。

洛威曾多次指出，进一步降息可能带来债务风险，这一风险超过任何经济好处。(完)