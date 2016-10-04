综述：澳洲央行维持利率不变 建筑热潮来袭刺激国内经济活动与就业

2016年2月11日，悉尼一家商店收银机内的澳元纸币和硬币。 REUTERS/David Gray

路透悉尼10月4日 - 澳洲央行周二宣布维持指标利率在1.5%不变，央行正在评估过去宽松政策带来的效果，同时目前这一波前所未有的住宅建设热潮帮助推动了经济活动与就业的增长。

澳洲央行的决定毫无悬念，被路透调查中所有57位受访分析师猜中。此前央行分别在5月和8月两度降息。

消息公布后，澳元几无反应。

澳洲央行新任总裁洛威也竭力避免表现出再度宽松的倾向，称只有稳定的政策立场，才能“有利于经济持续增长以及通胀目标的逐步实现”。

洛威近期暗示，他对于澳洲经济前景感到满意且暂不愿进一步降息。在这番表态后，市场已经调低了对澳洲央行降息的押注。

特别是洛威还指出，矿业投资的长期下滑走势已经渡过最严重的阶段，一些重要大宗商品的出口价格也已经反弹，尤其是煤炭和铁矿石。

银行间利率期货反映出，澳洲央行在圣诞节前降息的机率仅有四分之一，而且已经消化明年全年降息约16个基点。

“我们认为澳洲央行不再降息的理由正在加强，”汇丰驻澳洲的首席分析师Paul Bloxham说道，“经济成长强劲，大宗商品价格已经回升，矿业投资下滑所带来的拖累也将减弱。”

澳洲第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.3%，同比增速为四年来最快，部分归功于房屋建筑活动的扬升，而这波楼市繁荣还未见消退。

澳洲统计局周二早些时候发布的数据显示，8月新屋建筑许可仅下滑1.8%，分析师此前的预测为下降7%左右，7月则跳增12%。

**公寓生活**

人们转而选择公寓并远离独门独户住宅，推动多户房屋建筑许可较去年8月增长逾26%。

这种转变可能会使建筑周期比以往更长，因需要更多的时间才能建成公寓大楼。

这些还在待建中的项目，促使澳洲央行警告称，这会导致未售地产过剩，令房价面临下行压力，尤其是墨尔本、悉尼和布里斯班的房价。

由于担心最终出现违约，主要国内银行已经停止向公寓项目提供融资。但仍有来自外资银行和自行管理退休基金的资金。

房价回落一些或许将为人所乐见。地产咨询公司CoreLogic本周的数据显示，悉尼的房价年增速在10.2%，墨尔本以9%紧追在后。

自从2012年年中房价开始翻转向上以来，省会城市的房价已上涨41%。

住宅兴建热潮也创造出了数以千计的建筑业岗位，并帮助抵消了矿业的疲软。

澳洲8月失业率触及三年低位5.6%，劳动力需求的领先指标也表明未来需求将进一步增长。

例如，澳新银行(澳盛银行/ANZ)(ANZ.AX)周一公布的月度调查显示， 招聘广告在8月劲增1.7%之后，9月仅小幅下滑0.3%。

政府近期发布的数据显示，在截至8月的三个月中，职位空缺指标攀升4.5%至四年最高。(完)