综述：澳洲央行7月会议按兵不动 对利率展望三缄其口

2011年7月27日，图为在悉尼拍摄的澳大利亚元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼7月5日 - 澳洲央行周二宣布维持指标利率在1.75%不变，符合外界的广泛预期。国内外的政治不确定性，以及缺乏国内通胀方面的最新数据，促使央行维持利率不变。

澳洲央行7月政策会议召开完毕，未就是否会进一步放松给出指引，令那些原本预计央行会表现出明显宽松倾向的人士感到失望。

“未来获得的更多信息，应能让委员会改善对于增长和通胀前景的评估，并对政策立场做出可能适当的调整，”澳洲央行总裁史蒂文斯这样总结说。

国内外的政治不确定性，是支持央行暂时按兵不动的一个缘由。

澳洲选举过后的计票工作仍在进行之中，导致该国目前无法组建政府。而英国公投退欧留下的伤口还未愈合。

但在路透调查的37名分析师中，多数仍预期澳洲央行将在8月降息；市场反映出这种可能性为50%。

由于欧洲和日本可能进一步宽松政策，而美联储紧缩政策的可能性下降，所以如果只是为了限制澳元升值，澳洲央行就将面临降息压力。

**注意力都在通胀上面**

官方的第二季通胀数据定于7月27日公布，如果该数据再度疲弱，就可能极大地增强降息的可能性。通胀率一直只有1.5%左右，远低于澳洲央行2-3%的目标区间。

企业定价权较弱的影响在零售业很明显。澳洲统计局的数据显示，5月零售销售仅比前月增长0.2%，比4月没有好多少。

这有些令人失望，尤其考虑到零售业每年营收达2,900亿澳元，雇用125万名工人，是第二大就业产业。

来自海外后来者的激烈竞争打压了所有商品的价格，从食品到服装不一而足。尽管商家出售了更多商品，但营收却受到侵蚀。

“我预计未来五年我们将会降价，”大型连锁超市Coles(WES.AX)的董事总经理John Durkan最近表示。“我预计在这个期间价格不会上涨。”

正是这种通货膨胀放缓的急剧变化，促使澳洲央行5月降息。

过去几年，澳洲大宗商品出口价格疲软，也是该行业的一大特点，充沛的供应尤其打击了铁矿石和煤炭的价格。

不过，将数以千亿美元计的资金用在矿业扩张上，意味着该国的矿业出口超过以往任何时候，这将为实体经济增长带来至关重要的提振。澳洲第一季经济同比增幅为3.1%，其中仅出口就贡献了近一半的增长。

周二公布的贸易数据显示，澳洲5月出口较前月增长1%，因铁矿石和焦煤出口均增长。(完)