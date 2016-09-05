焦点：澳洲央行9月会议料按兵不动 因经济稳步成长

路透悉尼9月5日 - 外界普遍预计澳洲央行本周将在9月政策会议上维持利率不变。是次会议是澳洲央行总裁史蒂文斯9月退休前主持的最后一次会议。

周一出炉的一系列普遍乐观的数据突显了维持利率不变的理由，因8月汽车销售和招聘广告均回升，同时分析师小幅上调对上季经济成长的预估。

8月和5月宽松政策后，澳洲央行或许会暂停行动，观察这些举措对经济的影响，之后再决定是否还需要祭出更多刺激。

澳洲央行这是在延续去年的做法，当时其在4月和5月降息后便按兵不动了12个月。

“过去四个月澳洲央行降息两次，此后除非经济明显严重恶化，否则央行可能进入评估模式，”澳洲国民银行(NAB)市场分析师主管Ivan Colhoun称。外界目前普遍持该观点。

路透访问的33名分析师全部预计央行在周二的政策会议上将按兵不动，金融市场押注降息机率极低。

多数受访者预计年底前利率都将维持稳定，不过预测中值显示2017年第一季料降息至1.25%。

最近的降息主要因通胀大幅放缓，并且需要防止澳元因其他国家放松政策而过度上涨。

澳洲国内经济整体具有韧性，周三将公布的国内生产总值(GDP)数据料显示，第二季温和增长0.4%左右，不过主要因前季大增1.1%。

经济年增幅仍上升0.1%至3.2%，为近四年来的最快速度。

周一出炉的数据显示，库存增长为GDP贡献大约0.2个百分点，而且企业获利胜过预期。

花旗经济学家Josh Williamson的看法更乐观，预测季度增幅为0.7%，全年增幅3.5%。

“今日的数据可能会让澳洲央行感到惊喜，尤其是各行各业的企业获利情况以及薪资(增长)加速。”

其它数据方面，澳新银行(澳盛银行/ANZ)的月度调查显示，8月整体招聘广告较前月增加1.8%；汽车行业报告称，新车销售较去年8月增长4.6%。

值得注意的是，对企业客户的轻型商用车销售较上年同期大增超过34%，运动型车(运动休旅车，SUV)销售增长31%，这些都预示投资支出情况良好。(完)