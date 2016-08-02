澳洲央行一如预期降息25个基点至纪录低位1.5%（更新版）

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路透悉尼8月2日 - 澳洲央行周二降息25个基点至1.5%的纪录低位，这是其年内第二次降息，以保护经济免受不断加剧的通缩威胁打击，并压制过于强劲的澳元。

澳洲央行宣布利率决定后，澳元兑美元下跌0.005美元。澳洲公债价格上涨，10年期公债收益率触及纪录低位1.82%。

“委员会判定，通过在本次会议上放松货币政策，经济可持续增长及通胀回归至目标水准的前景将得到改善，”澳洲央行总裁史蒂文斯称。他在执掌澳洲央行十年后，将于下个月退休。

投资者原就强烈预期央行放宽政策，银行间利率期货周二稍早押注降息的可能性为70%。路透调查的49位分析师中，有38位预计本周降息。

央行出台更多刺激措施的压力升温，因澳洲第二季消费者物价指数(CPI)增幅放缓至17年低位，基础通胀率触及历史低位1.5%。

这远不及央行2-3%的长期目标区间，显示经济需要加速增长，才能避免过低的通胀演变为新常态。(完)