焦点：分析师预期澳洲央行8月将降息 以应对低通胀及高汇价

路透悉尼7月29日 - 澳洲央行下周在是否降息议题上面临微妙平衡，不过多数分析师认为，为了应对通胀偏低及澳元汇率上涨，澳洲央行将有必要扩大刺激政策。

澳洲央行将于8月2日召开会议，届时将研究利率是否该维持在1.75%不变，还是降息0.25个百分点至纪录新低。

该行在三个月之前才降息一次，打破一年来按兵不动局面，此举旨在应付不为人所乐见的通胀放缓。

然而在那之后，整体消费者物价指数(CPI)已经下滑至17年低点，核心通胀率更是触及1.5%的历史新低，远低于澳洲央行的2-3%长期目标区间。

澳新银行资深经济分析师Jo Masters说道：“未来12-18个月的基础通胀率预期将持于或低于澳央行预估区间。”

“通胀率疲弱，加之就业和楼市表现欠佳，以及澳元升值，这些都可能促使澳央行降息。”

因澳元走强引发的担忧已盘桓了数月，在全球主要央行进一步放宽货币政策之际，似乎只会愈演愈烈。

日本央行周五宣布扩大资产购买规模，分析师亦笃定英国央行将会在8月放宽政策。美国联邦储备委员会(美联储/FED)若加息将会推高美元，但看上去联储似乎并不急于采取行动。

若澳洲央行下周按兵不动，市场人士将有可能因此判定降息周期或告结束，澳元更是会因此走高。

所有这些说明为什么路透调查的绝大多数分析师预计下周澳洲央行将降息。

目前银行间市场利率期货的预期降息概率为60%。

鉴于澳洲第一季实质GDP经季节调整后较上年同期增长3.1%，失业率持稳于5.7%左右，因此并不是所有人都认为需要更多刺激措施。

近期经济数据暗示经济持续扩张，澳洲国民银行(NAB)公布的一项有影响力的商业调查显示，目前经济状况处于全球金融危机以来的最佳。

决策者亦担心引发楼市大举借债，悉尼和墨尔本的房价目前已炙手可热。

“我们的评估是尽管澳洲央行会考虑降息，但通胀形势并不需要进一步调整利率，尤其是在非矿业GDP高于趋势水平，商业状况优于均值，而且就业增长合理的情况下，”澳洲国民银行分析师Tapas Strickland称。(完)