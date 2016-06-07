澳洲央行6月会议维持利率不变 中性立场推升澳元

路透悉尼6月7日 - 澳洲央行周二维持政策利率稳定，并未连续降息，且似乎提高了再次降息的门槛。澳元应声上行。

澳洲央行在月度货币政策会议结束后宣布，将隔夜拆款利率维持在1.75%的纪录低点。此举一如外界广泛预期，接受路透访问的52位分析师中，除一位之外均预料央行会按兵不动。

“委员会认为，本次会议上维持政策不变的立场，符合经济持续增长、以及通胀逐渐回到目标水平的趋势，”澳洲央行总裁史蒂文斯在会后声明中称。

澳元兑美元上涨0.005美元，至一个月高位0.7426美元，因中性基调重新提振了澳元多头。

澳洲央行5月会议记录暗示，该央行曾在该次会议上考虑维持利率不变，因此6月极不可能降息。

另外近期数据显示，第一季澳洲经济以逾三年来最快速度成长。

不过通胀处于历史低位，预示着如果必要的话，澳洲央行仍有降息空间。

“让人略感意外的是，澳洲央行决定不对后续政策倾向提供确切的指示。我们原本认为他们今天会透露某种宽松倾向。结果并没有。”摩根大通分析师Tom Kennedy说。

“现阶段我们仍期待未来还会降息。”

投资人削减7月降息的预期，银行间利率期货显示7月降息的机率仅为14%，较稍早的25%下降。市场认为年底前降息的机率仍达100%。(完)