澳洲央行6月会议维持利率不变 中性立场推升澳元

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透悉尼6月7日 - 澳洲央行周二维持政策利率稳定，并未连续降息，且似乎提高了再次降息的门槛。澳元应声上行。
澳洲央行在月度货币政策会议结束后宣布，将隔夜拆款利率维持在1.75%的纪录低点。此举一如外界广泛预期，接受路透访问的52位分析师中，除一位之外均预料央行会按兵不动。
“委员会认为，本次会议上维持政策不变的立场，符合经济持续增长、以及通胀逐渐回到目标水平的趋势，”澳洲央行总裁史蒂文斯在会后声明中称。
澳元兑美元上涨0.005美元，至一个月高位0.7426美元，因中性基调重新提振了澳元多头。
澳洲央行5月会议记录暗示，该央行曾在该次会议上考虑维持利率不变，因此6月极不可能降息。
另外近期数据显示，第一季澳洲经济以逾三年来最快速度成长。
不过通胀处于历史低位，预示着如果必要的话，澳洲央行仍有降息空间。
“让人略感意外的是，澳洲央行决定不对后续政策倾向提供确切的指示。我们原本认为他们今天会透露某种宽松倾向。结果并没有。”摩根大通分析师Tom Kennedy说。
“现阶段我们仍期待未来还会降息。”
投资人削减7月降息的预期，银行间利率期货显示7月降息的机率仅为14%，较稍早的25%下降。市场认为年底前降息的机率仍达100%。(完)
(编译/审校 艾茂林/于春红/张若琪/杜明霞/王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。