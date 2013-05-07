分析师看澳洲央行调降指标利率

焦点：银行业者准备两阶段应急计划 安抚因英退变化而不安的员工
路透伦敦3月28日 - 银行业者如履薄冰，制定了两个阶段的应急计划，以防止流失那些焦虑不安的伦敦员工，同时计算出将有多少工作岗位因英国脱欧而必须迁往欧洲大陆。
路透悉尼5月7日 - 澳洲央行周二调降指标利率0.25个百分点，至纪录低点2.75%，这是澳洲央行12月以来首次降息，令许多分析师大感意外，他们原本预期澳洲央行将再按兵不动一段时间。
降息消息传出后，澳元兑美元应声下跌约0.005美元，至1.0185美元，对于澳洲央行是否会在月度政策会议降息，金融市场事前的正反看法各半。
关键点：
* 澳洲央行将指标利率下调25个基点至2.75%
* 澳洲央行称，之前提到若有必要支撑需求，通胀前景可提供进一步降息的空间
* 委员会在今日会议上决定使用部分空间
* 澳洲央行称，澳元仍处于历史高位，鉴于出口价格下降，这种情况并不寻常
* 近期物价数据证实，通胀与目标相一致，略低于预期
* 全球经济今年成长率可能略低于趋势水准，然后明年加速
* 浏览澳洲央行网站，请点击：(www.rba.gov.au/)
分析师评论：
RBC CAPITAL MARKETS资深经济分析师SU-LIN ONG
我们有些惊讶。当看一下委员们的讨论时，就会发现他们仍认为中国经济增速保持活跃。有关澳洲经济的讨论非常均衡，认为消费更强劲，房价等更坚挺。
我认为促使他们降息的主要原因是通胀趋势低于预期，令他们有余地降息。目前的大环境是澳洲经济增长非常温和，风险回报有利于放贷，带来更多支撑。澳洲央行降息之举只不过是比我们原先的预期早了一个月。
没有太多关于未来会再度降息的暗示，但显然降息的时候，意味着央行立场是偏向宽松的，降息大门已开启。我们先前一直预期此轮周期中利率将2.75%触底，而且现在也保持这个预期不变。
麦格理银行资深经济分析师BRIAN REDICAN：
虽然澳洲央行降息25个基点，但他们对经济前景的看法没有改变很多。所以央行仍然认为已出现许多回暖迹象，但显然地，央行决定降息的事实，显示情况改善的速度并没有像以往那么快，而且通货膨胀也低于央行预期，这一切都显示经济仍低于趋势水准。
澳洲央行很少会单独降息一次，我们预期会有一次后续降息，时间大概在6月，等到第一季资本支出数据公布后。
AMP CAPITAL INVESTORS首席分析师SHANE OLIVER
这是个好消息。
商品价格下跌，通胀率低于预期，而在这种情况下澳元汇率依然高得令人意外。
我认为央行提振信心的举措是恰当的；当矿业投资荣景开始消退时，经济其他部门就会挺身而出。我并不感到特别意外。
目前利率水准距离零水准还有275个基点，如果以美日利率走势为指引的话，澳洲利率仍有很大的调降空间。我认为央行不会将利率降至那么低，到9月当季可能降至2.5%。
澳洲联邦银行(CBA)首席经济分析师MICHAEL BLYTHE：
这次降息决定似乎不是因为他们对国内外经济的看法有了特别转变。
看上去更像是因为通胀率低于他们的预估，所以有加速向非矿业领域活动过渡的空间。很难确切指出什么是打破现有局面的实质性因素，而且彰显出今天利率看法的分歧极小。这份声明表明，他们仍抱持宽松倾向。
市场反应：
澳元兑美元下跌0.005美元至1.0180美元的低点，之后企稳。银行间利率期货跳涨，之前市场预计本周降息至2.75%的概率为50%。互换利率仍预示未来数月将进一步降息。
背景资料：
路透此前走访的22位分析师中有18人预计，本月央行会维持3%的利率不变，4人预期降息至2.75%。
澳洲央行上次降息是在去年12月，之后一直按兵不动，因为有迹象显示降息措施在缓慢作用于经济。
自4月会议以来，欧洲与中国经济数据令人失望，令全球经济前景不确定性上升。
澳元一直处在高位，对国内众多行业构成不利，而与此同时全球主要央行出台前所未有的激进宽松举措，对其自身货币带来下行压力。
澳洲通胀也意外温和，因此调降利率应该不会威胁到物价稳定。
但多数分析师之前仍预计央行不会行动，认为其会等待本月底关键的企业投资数据。(完)
(编译 隋芬; 审校 戴素萍)
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