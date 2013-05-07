分析师看澳洲央行调降指标利率

图片显示美元现钞上摆放的一澳元和10分澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼5月7日 - 澳洲央行周二调降指标利率0.25个百分点，至纪录低点2.75%，这是澳洲央行12月以来首次降息，令许多分析师大感意外，他们原本预期澳洲央行将再按兵不动一段时间。

降息消息传出后，澳元兑美元应声下跌约0.005美元，至1.0185美元，对于澳洲央行是否会在月度政策会议降息，金融市场事前的正反看法各半。

关键点：

* 澳洲央行将指标利率下调25个基点至2.75%

* 澳洲央行称，之前提到若有必要支撑需求，通胀前景可提供进一步降息的空间

* 委员会在今日会议上决定使用部分空间

* 澳洲央行称，澳元仍处于历史高位，鉴于出口价格下降，这种情况并不寻常

* 近期物价数据证实，通胀与目标相一致，略低于预期

* 全球经济今年成长率可能略低于趋势水准，然后明年加速

* 浏览澳洲央行网站，请点击：(www.rba.gov.au/)

分析师评论：

RBC CAPITAL MARKETS资深经济分析师SU-LIN ONG

我们有些惊讶。当看一下委员们的讨论时，就会发现他们仍认为中国经济增速保持活跃。有关澳洲经济的讨论非常均衡，认为消费更强劲，房价等更坚挺。

我认为促使他们降息的主要原因是通胀趋势低于预期，令他们有余地降息。目前的大环境是澳洲经济增长非常温和，风险回报有利于放贷，带来更多支撑。澳洲央行降息之举只不过是比我们原先的预期早了一个月。

没有太多关于未来会再度降息的暗示，但显然降息的时候，意味着央行立场是偏向宽松的，降息大门已开启。我们先前一直预期此轮周期中利率将2.75%触底，而且现在也保持这个预期不变。

麦格理银行资深经济分析师BRIAN REDICAN：

虽然澳洲央行降息25个基点，但他们对经济前景的看法没有改变很多。所以央行仍然认为已出现许多回暖迹象，但显然地，央行决定降息的事实，显示情况改善的速度并没有像以往那么快，而且通货膨胀也低于央行预期，这一切都显示经济仍低于趋势水准。

澳洲央行很少会单独降息一次，我们预期会有一次后续降息，时间大概在6月，等到第一季资本支出数据公布后。

AMP CAPITAL INVESTORS首席分析师SHANE OLIVER

这是个好消息。

商品价格下跌，通胀率低于预期，而在这种情况下澳元汇率依然高得令人意外。

我认为央行提振信心的举措是恰当的；当矿业投资荣景开始消退时，经济其他部门就会挺身而出。我并不感到特别意外。

目前利率水准距离零水准还有275个基点，如果以美日利率走势为指引的话，澳洲利率仍有很大的调降空间。我认为央行不会将利率降至那么低，到9月当季可能降至2.5%。

澳洲联邦银行(CBA)首席经济分析师MICHAEL BLYTHE：

这次降息决定似乎不是因为他们对国内外经济的看法有了特别转变。

看上去更像是因为通胀率低于他们的预估，所以有加速向非矿业领域活动过渡的空间。很难确切指出什么是打破现有局面的实质性因素，而且彰显出今天利率看法的分歧极小。这份声明表明，他们仍抱持宽松倾向。

市场反应：

澳元兑美元下跌0.005美元至1.0180美元的低点，之后企稳。银行间利率期货跳涨，之前市场预计本周降息至2.75%的概率为50%。互换利率仍预示未来数月将进一步降息。

背景资料：

路透此前走访的22位分析师中有18人预计，本月央行会维持3%的利率不变，4人预期降息至2.75%。

澳洲央行上次降息是在去年12月，之后一直按兵不动，因为有迹象显示降息措施在缓慢作用于经济。

自4月会议以来，欧洲与中国经济数据令人失望，令全球经济前景不确定性上升。

澳元一直处在高位，对国内众多行业构成不利，而与此同时全球主要央行出台前所未有的激进宽松举措，对其自身货币带来下行压力。

澳洲通胀也意外温和，因此调降利率应该不会威胁到物价稳定。

但多数分析师之前仍预计央行不会行动，认为其会等待本月底关键的企业投资数据。(完)

(编译 隋芬; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。