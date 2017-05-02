焦点：澳洲央行维持利率在纪录低点1.5%不变 担心缓慢的薪资增长

路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。

澳洲央行(RBA)维持利率在纪录低点1.5%不变，去年5月和8月曾两度降息。路透调查访问的所有71位分析师均预期本周维持政策不变。

RBA对经济增长持乐观看法，但在声明中新增一句话警告称，预计薪资在“一段时间内”将保持缓慢增长。

“这是好一段时间来我们看到澳洲央行对薪资最为悲观的看法，”澳洲联邦银行(CBA)经济分析师Michael Blythe说道。

“央行似乎很有把握通胀率将维持在低点一段时间。”

澳洲第一季消费者通胀率超过2%，为2015年以来首次，不过，几个关键的核心通胀指标仍低于澳洲央行2-3%的目标区间。

澳洲央行总裁洛威仍对就业市场情况“好坏参半”表示担心，不过称前瞻性指标仍指向就业增加。

澳洲3月失业率持稳于5.9%，就业人数增幅创1年半高位，远高于预期。

不过，飙升的房价，主要是在悉尼和墨尔本，给进一步实施刺激举措带来争议。

澳洲主要城市的房价大涨之势在4月暂时停滞，令决策者暂时松了一口气，但经济学家认为，现在还不能断定火热的房屋市场已经触顶。

澳洲监管机构在今年稍早宣布了限制房地产市场投机者的措施，以让暴涨的市场降温，并且还将收紧放贷标准。

然而，目前看来升息依然不太可能。

“考虑到通胀压力将在很长时间内受控，很难实施升息。”Blythe补充道。

期货市场反映出今年升息机率渺茫。（完）