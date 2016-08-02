澳洲央行降息25个基点至1.50%

路透悉尼8月2日 - 澳洲央行在今日的会议上决定将指标利率下调25个基点至1.50%。2016年8月3日起生效。以下是澳洲央行政策声明文本：

全球经济持续成长，速度低于平均水准。过去一年数个发达经济体的情况已改善，但一些新兴市场经济体的情况变得更加艰难。中国当局采取的行动，正在支持短期成长展望，但中国的基本增速似乎在放缓。大宗商品价格高于近期低点，但在此之前已经在过去几年经过非常大幅的下跌。

澳洲的贸易条件仍然远低于近几年水准。金融市场持续有效运作。高评等借款户的融资成本仍低，同时，全球而言，货币政策仍然极为宽松。

在澳洲，近期数据显示整体温和增长势头仍在持续，尽管企业投资出现非常大的滑坡。内需的其他领域，以及出口，均在以齐平于或高于趋势水准的步伐扩张。近期就业市场数据依然好坏不一，但与就业短期温和增长的状况相一致。

近来数据确认通胀依然相当低。鉴于劳工成本增长非常迟缓，全球其他地方的成本压力非常低，低通胀料将持续一段时间。低利率支撑着内需，自2013年以来较低的汇率一直在扶助贸易部门。

金融机构能够放贷。这些因素均有助于经济实现必要的经济调整，但澳元升值可能令情况变得复杂。监管措施所产生的效果令房屋市场放贷标准得到强化。

另外，许多银行业者也对部分特定领域的放贷采取更加审慎的态度。最新信息表明，今年以来住宅价格仅温和上涨。预定在未来几年推出的公寓供应量相当多，特别是在东部首府城市。楼市放贷增长今年略有放缓。所有这些都表明，低利率加剧楼市风险的可能性已经下降。

考量这些可获得的信息后，委员会判定，通过在本次会议上放松货币政策，经济将可持续增长，同时通胀也将回归至目标水准。(完)