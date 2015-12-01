综述：澳洲央行维持利率不变 因出口给经济带来巨大提振

图为澳大利亚墨尔本港的一艘集装箱货轮。 REUTERS/Mick Tsikas

路透悉尼12月1日 - 澳洲央行周二连续第七个月维持指标利率在2%不变，因数据显示出口给第三季经济带来了巨大的提振，帮助填补了企业投资疲弱造成的缺口。

澳洲央行也再次指出，如果未来几个月的复苏迹象令人失望，则低通胀意味着央行有进一步调降指标利率的空间。

但目前阶段，央行看来乐于维持现状不变。

“央行委员会再次得出这样的结论，即经济环境改善的前景在最近数月有所增强，表明维持利率不变是恰当举措，”澳洲央行总裁史蒂文斯在声明中表示。

路透访问的22名分析师已全部预计本周按兵不动，市场行情也已反映预期央行有所行动的机率几乎为零。因此澳元兑美元反应有限，日内涨至0.7270。

银行间利率期货仍然显示，明年放松政策的机率为50%，澳洲央行下次会议将在2月初召开。

从强劲就业，到企业信心好转，以及澳元走软大幅提振旅游业，各种复苏迹象让决策者受到鼓舞。

周三将公布的数据应会显示，澳洲经济继第二季平淡表现后，在第三季重拾部分动能。

光是净出口就料为增长率做出1.5个百分点的贡献，创下2009年初以来最大贡献，因第三季出口额跳增5%，进口下滑2%。

来自贸易的贡献真是及时雨，协助抵销了第三季政府投资较前季减少逾9%的影响。政府投资之所以减少，部分系因国防支出下滑。

分析师预期澳洲规模1.6万亿澳元的国内生产总值(GDP)在该季将增加约0.8%，使得全年增长率从2.0%提高至2.4%。

房屋建筑荣景支撑经济活动，而该荣景看来还会持续一段时间。10月新屋建筑许可意外增加3.9%，单元房建筑许可较上年同期增加了近30%。

“澳洲目前建造的房屋比以前都来得多，”摩根大通首席分析师Stephen Walters表示。

“现在已连续两个月表现强劲了，”他补充道。“这还算不上是成形的趋势，但肯定也没有走软。”

房屋供应增加加上贷款规定收紧的综合影响，将会给房价降温。

房地产咨询机构CoreLogic RP Data的数据显示，11月悉尼房价下滑1.4%，墨尔本房价跌了3.5%。从澳洲全国来看，房价11月较前月跌了1.5%，按年涨幅降至8.2%。

这应能让澳洲央行感到宽慰，并至少降低了进一步降息的障碍之一，澳洲央行一直担心房屋投资贷款过度可能会催生泡沫。(完)