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中国财经 | 2015年 8月 13日 星期四 07:20 BJT

澳洲央行副总裁称密切观察人民币贬值

路透珀斯8月12日 - 澳洲央行副总裁洛威周三表示，该行正在密切关注人民币贬值，因这可能引发将难以预料的连锁效应。

他并称，中国意外之举对于澳洲的意涵，取决于人们如何解读北京当局的动机。

“若此举所反映的是经济成长放缓，这可能是负面意涵，但这若代表的是回吐之前的升值，并朝向市场自由化发展，这可能全然是件好事。”(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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