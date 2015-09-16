澳洲央行助理总裁称乐见人民币汇率向市场化迈进的进展

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透悉尼9月16日 - 澳洲央行助理总裁德贝尔(GUY DEBELLE)周三表示，中国当局令汇率机制向市场化迈进，这一进展值得欢迎。
德贝尔指出，尽管8月11日中国央行的举动最初导致人民币贬值约4.5%，但在看待这一走势时应考虑到，人民币贸易加权汇率过去一年已经升值逾15%。
“纵观整个汇率变动的大背景，这算不上是很大的事情，不过它的确引发了非常多的评论，”德贝尔在悉尼举行的精算师协会银行业研讨会上说。
“那天，中国当局将汇率制度进一步朝由市场决定汇率的方向推进，这一发展应该受到欢迎。”
德贝尔还谈及中国外汇储备的减少，全球债市流动性的下降，以及全球长期收益率较低的情况。
“所有这三个问题都将存在一段时间。所以重要的是，我们要根据当前环境作调整，而不是希望环境会变成自己心里想的那样。”(完)
(编译 李爽/白云; 审校 龚芳)
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