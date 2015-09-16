澳洲央行助理总裁称乐见人民币汇率向市场化迈进的进展

路透悉尼9月16日 - 澳洲央行助理总裁德贝尔(GUY DEBELLE)周三表示，中国当局令汇率机制向市场化迈进，这一进展值得欢迎。

德贝尔指出，尽管8月11日中国央行的举动最初导致人民币贬值约4.5%，但在看待这一走势时应考虑到，人民币贸易加权汇率过去一年已经升值逾15%。

“纵观整个汇率变动的大背景，这算不上是很大的事情，不过它的确引发了非常多的评论，”德贝尔在悉尼举行的精算师协会银行业研讨会上说。

“那天，中国当局将汇率制度进一步朝由市场决定汇率的方向推进，这一发展应该受到欢迎。”

德贝尔还谈及中国外汇储备的减少，全球债市流动性的下降，以及全球长期收益率较低的情况。

“所有这三个问题都将存在一段时间。所以重要的是，我们要根据当前环境作调整，而不是希望环境会变成自己心里想的那样。”(完)

(编译 李爽/白云; 审校 龚芳)

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