澳央行总裁称全球金融改革前路艰辛

路透悉尼10月18日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示，提振全球金融体系的努力进展良好，但现在已经来到需要聚焦在执行改革协议的时间。

史蒂文斯称，巴塞尔三号协议，柜台衍生品交易和结算改革，建立影子银行监管，以及太大而不能倒机构问题的处理等是需要执行的重要项目。

“这绝不会是我们工作的全部内容，但却是非常关键的内容。对于监管机构和金融从业者来说，每一项的要求都同样是非常高的。总体而言，用一个词来说就是，令人生畏，”史蒂文斯在为澳英商会商务午餐会准备的讲稿中说到。

“我认为，自2008年以来已经做了大量工作并有待推进，目前我们需要集中精力认真系统地实施已经通过的改革方案。”

但他强调，他并不是在呼吁停止当前的改革行动或降低要求。

“我们需要避免出现改革疲劳的情况...”他说。

史蒂文斯表示，为了实现这一点，监管议题的讨论范围必须有限度。

“这是要确保我们把有限的精力和资源放在最为重要的问题上，并且让行业也是如此。”

史蒂文斯没有提及国内货币政策，但他将在演讲后接受提问。(完)

(编译 王冠中/郑茵/石冠兰 审校/隋芬/李婷仪)

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