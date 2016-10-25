澳洲女首富为其联手中资企业收购Kidman畜牧企业的报价进行辩护

路透悉尼10月25日 - 澳洲女首富Gina Rinehart周二为她与上海中房置业股份有限公司联手收购澳洲最大畜牧公司的竞价给予辩护，此前一支全部由澳洲企业组成的财团报价超过她的报价。

Rinehart旗下的Hancock Prospecting公司发表声明，详述该公司联手中房置业向S. Kidman and Co提出的3.65亿澳元(2.78亿美元)收购要约具有种种优越性，希望打消对外资收购的种种疑虑。

Kidman董事总经理Greg Campbell表示，Hancock仍然是优先考虑的投标者，有权追加报价以便持平其它竞价，但他补充说，BBHO的3.86亿澳元报价一旦提出，将会给予公正评估。

“我们将根据股东的意见，对信心、历史和价格因素作出平衡考虑，”他在电话中对路透表示。

Kidman的出售交易正受到严格审查，因澳洲政府对外资收购国内农业公司表现出日益严重的保护主义立场。Kidman的牛群蓄养能力平均为18.5万头，可供放牧的场地相当于一个韩国的面积。

将农业公司的所有权留在国内，目前这已成为一项热烈讨论的政治问题，政府认为此事非常关键，惟此澳洲才有可能借助全球粮食需求的机会获得收益、并让税收留在国内。

“Hancock提出的联合收购报价就是一项澳洲的收购计划，没有比四代都是澳洲人的Gina Rinehart更澳洲化了，”Hancock执行长Garry Korte在声明中说。

“报价之间真正的不同在于，我们会对从Kidman接手的资产给予维护，我们将投资牧场，避免牧场遭到分隔和破坏。”(完)