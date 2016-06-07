5月澳洲黑德兰港对中国的铁矿石出口下降 但总出口量增长

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透悉尼6月7日 - 周二的港口数据显示，5月从澳洲黑德兰港出口到中国的铁矿石降至3,170万吨，4月为3,260万吨。必和必拓(BHP.AX)和Fortescue Metals Group (FMG.AX)都通过该港口出口铁矿石。
皮尔巴拉港口管理局(pilbara ports authority)提供的数据显示，5月从黑德兰港口出口的铁矿石总量从4月的3,770万吨增至3,940万吨，反映出该港口对日本和韩国的出口增加。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。