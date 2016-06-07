5月澳洲黑德兰港对中国的铁矿石出口下降 但总出口量增长

路透悉尼6月7日 - 周二的港口数据显示，5月从澳洲黑德兰港出口到中国的铁矿石降至3,170万吨，4月为3,260万吨。必和必拓(BHP.AX)和Fortescue Metals Group (FMG.AX)都通过该港口出口铁矿石。

皮尔巴拉港口管理局(pilbara ports authority)提供的数据显示，5月从黑德兰港口出口的铁矿石总量从4月的3,770万吨增至3,940万吨，反映出该港口对日本和韩国的出口增加。(完)