澳洲对中国钢铁课征进口关税 以保护国内业者

路透悉尼4月23日 - 澳洲政府周六宣布，澳洲将对某些类中国钢铁课征进口关税，以保护国内钢铁业者，免受中国出口大量过剩钢品的冲击。

澳洲钢铁暨矿业公司Arrium(ARI.AX)去年便已呼吁采取该举措。目前也有许多国家的贸易监管机构对中国钢厂廉价钢铁供应过剩的情况采取行动。

尽管中国努力削减过剩的钢铁产能，并承受其他国家要求减少出口的压力，中国的钢铁产量在3月还是增至纪录高位；同时其钢铁出口较上年同期增加了30%。

澳洲工业部长Christopher Pyne在周六的声明稿中表示，对螺纹钢和钢圈所课征的关税，将让澳洲国内的生产商有公平的竞争环境。

关税税率将从11.7%至57%不等，要视出口的企业和钢铁的种类而定。其所采用的关税系依澳洲反倾销委员会（Anti-Dumping Commission）的建议。(完)