焦点：澳洲政府敦促新任议员以谨慎态度权衡中国投资案

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透悉尼8月31日 - 澳洲议会图书馆出版的一本小册子称，澳洲敦促国会议员在支持中国投资“合法利益”方面，应持更谨慎的态度，并对中国投资背后的动机保持警惕。
这本小册子由政府官员撰写，在周二国会开议前发送，小册子的内容引发一些疑虑，担心中国“一带一路”项目(包括在澳洲北部的投资)的长期目标，是“创建一个泛欧亚大陆、由中国牵头的集团来与美国抗衡”。
“一些人认为这将对全球政治和经济现状带来巨大的挑战，”一位议会图书馆的研究员在小册子中写道。这本小册子是针对议员可能面临的议题提供引导。
“在决定澳中经济关系如何进一步发展时，澳洲需在经济和策略层面采取更为审慎的态度。”
澳洲财长莫里森(Scott Morrison)本月否决两家中资企业竞购该国最大的电网企业Ausgrid，称因有国家安全疑虑。
这是澳洲政府今年第二次拒绝中资企业收购澳洲资产，此前一宗是中资企业大康农业(002505.SZ)牵头的财团收购澳洲牧业公司Kidman & Co案。
澳洲去年决定将北部商业和军事港口达尔文港出租给一家中国企业，引发美国不满。
加上澳洲监管当局近来对中国牵头交易案的反对态度，这本小册子已经引发一些人对未来交易感到忧心。
“如果我们的产业充分发挥出潜力，我们将需要外来投资，”澳中商会(ACBC)主席Helen Sawczak称
“报告中提到的问题有可能会吓退潜在投资者。澳中关系非常强劲，但所有这些事项累积到一起便构成忧虑。”
这份报告共计205页，在澳洲7月2日国会大选后的首次会晤之前分发到了国会议员手中。
中国是澳洲最大的贸易合作伙伴，也是外商投资的一大来源。据国际会计咨询机构毕马威(KPMG)以及悉尼大学的数据，中国2015年对澳洲资产支出111亿美元，多数在地产领域。(完)
(编译 汪红英/艾茂林/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。