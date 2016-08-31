焦点：澳洲政府敦促新任议员以谨慎态度权衡中国投资案

路透悉尼8月31日 - 澳洲议会图书馆出版的一本小册子称，澳洲敦促国会议员在支持中国投资“合法利益”方面，应持更谨慎的态度，并对中国投资背后的动机保持警惕。

这本小册子由政府官员撰写，在周二国会开议前发送，小册子的内容引发一些疑虑，担心中国“一带一路”项目(包括在澳洲北部的投资)的长期目标，是“创建一个泛欧亚大陆、由中国牵头的集团来与美国抗衡”。

“一些人认为这将对全球政治和经济现状带来巨大的挑战，”一位议会图书馆的研究员在小册子中写道。这本小册子是针对议员可能面临的议题提供引导。

“在决定澳中经济关系如何进一步发展时，澳洲需在经济和策略层面采取更为审慎的态度。”

澳洲财长莫里森(Scott Morrison)本月否决两家中资企业竞购该国最大的电网企业Ausgrid，称因有国家安全疑虑。

这是澳洲政府今年第二次拒绝中资企业收购澳洲资产，此前一宗是中资企业大康农业(002505.SZ)牵头的财团收购澳洲牧业公司Kidman & Co案。

澳洲去年决定将北部商业和军事港口达尔文港出租给一家中国企业，引发美国不满。

加上澳洲监管当局近来对中国牵头交易案的反对态度，这本小册子已经引发一些人对未来交易感到忧心。

“如果我们的产业充分发挥出潜力，我们将需要外来投资，”澳中商会(ACBC)主席Helen Sawczak称

“报告中提到的问题有可能会吓退潜在投资者。澳中关系非常强劲，但所有这些事项累积到一起便构成忧虑。”

这份报告共计205页，在澳洲7月2日国会大选后的首次会晤之前分发到了国会议员手中。

中国是澳洲最大的贸易合作伙伴，也是外商投资的一大来源。据国际会计咨询机构毕马威(KPMG)以及悉尼大学的数据，中国2015年对澳洲资产支出111亿美元，多数在地产领域。(完)