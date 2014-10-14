澳大利亚放宽投资签证要求 中国富豪或受益最大

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透悉尼10月14日（记者 Swati Pandey） - 澳大利亚周二采取措施改进签证计划，旨在吸引中国富豪的投资。改进措施包括加快签证审批和增加投资渠道。此前签证申请中的披露要求过于严格曾引发怨言。
2012年出台的重大投资者签证（Significant Investor Visa）计划面向投资金额达到500万澳元（460万美元）的外国人，澳大利亚政府期待通过该项目每年筹集60亿澳元。该计划出台以来，超过90%的申请者来自中国。
澳大利亚周二还宣布了一个新的签证计划--高端投资者签证（Premium Investor Visa），为投资金额达到1,500万澳元的外国人提供一年的居留签证。
移民专家称，尽管此举有助于吸引投资，但不太可能引来大量投资者。
当下中国掀起了打击腐败的运动，其中包括打击向海外转移非法所得的官员。澳大利亚总理阿博特周二发布声明称，澳大利亚将确保移民计划的正当使用。
澳大利亚移民局的数据显示，截止9月底，1,746名申请者中只有436人获得了签证。
“我们与世界其他国家竞争移民资本，政府打算优化和加速重大投资签证程序是正面的迹象。”投资公司KordaMentha Pty合伙人Berrick Wilson指出。
重大投资者签证的变化将于2014/15年度生效，高端投资者签证将从明年7月1日开始。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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