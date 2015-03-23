澳洲威秀与中信成立5亿美元主题公园基金

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透悉尼3月23日 - 澳洲威秀(Village Roadshow)(VRL.AX)周一称，将与中国国际信托投资公司(0267.HK)成立价值5亿美元的合资企业，在中国大陆投资主题公园。威秀旗下拥有澳洲最大的连锁影院和几家主题公园。
威秀称经过两年的磋商，已签署建立资金管理合资企业，并将此次合作称为向中国和东南亚进军计划的“重要里程碑”。目前未能立即联系到中信驻澳洲官员置评。
威秀表示，将持有新资金管理公司49%的股权，中信持有51%。不过负责设计、建设和运营新主题公园的管理公司60%的股份归威秀所有。
此次合作也显示出，尽管国有企业中信与矿业巨头Clive Palmer陷入法律纠纷，但仍愿意与澳洲企业进行业务往来。Palmer要求中信退出96亿美元的中澳铁矿项目(Sino Iron Project)，这是中国最大的海外矿业投资。
威秀声明显示，两家企业将在未来两到三年各投资最多2,500万美元，其余所需资金由中信筹集。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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