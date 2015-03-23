澳洲威秀与中信成立5亿美元主题公园基金

路透悉尼3月23日 - 澳洲威秀(Village Roadshow)(VRL.AX)周一称，将与中国国际信托投资公司(0267.HK)成立价值5亿美元的合资企业，在中国大陆投资主题公园。威秀旗下拥有澳洲最大的连锁影院和几家主题公园。

威秀称经过两年的磋商，已签署建立资金管理合资企业，并将此次合作称为向中国和东南亚进军计划的“重要里程碑”。目前未能立即联系到中信驻澳洲官员置评。

威秀表示，将持有新资金管理公司49%的股权，中信持有51%。不过负责设计、建设和运营新主题公园的管理公司60%的股份归威秀所有。

此次合作也显示出，尽管国有企业中信与矿业巨头Clive Palmer陷入法律纠纷，但仍愿意与澳洲企业进行业务往来。Palmer要求中信退出96亿美元的中澳铁矿项目(Sino Iron Project)，这是中国最大的海外矿业投资。

威秀声明显示，两家企业将在未来两到三年各投资最多2,500万美元，其余所需资金由中信筹集。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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