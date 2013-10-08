澳大利亚希望在12个月内与中国敲定自贸协定

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透悉尼10月8日 - 澳大利亚总理艾保德(Tony Abbott)表示，他希望在未来12个月之内与中国敲定自由贸易协定，并准备大幅让步，加快让自2005年起协商至今的双边协议迅速底定。
“我希望这项协议涵盖范围能够尽可能地全面，但我向来认为我们应该采务实态度，留待他日进步的空间。”艾保德周一在亚太经合组织(APEC)峰会中说。
“我们将尽量达成最有利的协议，但现阶段我无法说协议将纳入所有范围，”艾保德强调中国投资对澳洲就业市场及经济的重要性。
中澳此项协议之所以推迟，除因中国担心开放澳洲食品进口之外，澳洲方面亦要求中方能更加保护知识产权。
中澳双边贸易额每年约达1,250亿澳元(1,178亿美元)。
艾保德周日和中国国家主席习近平会面之后，已接受邀请将访问中国。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
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