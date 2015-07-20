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中国财经 | 2015年 7月 20日 星期一 17:58 BJT

澳大利亚达成向中国出口活牛的协议

路透悉尼7月20日 - 澳大利亚农业部长Barnaby Joyce周一表示，澳大利亚已经达成向中国出口活牛的协议。

两国在去年曾就活牛出口贸易达成原则上的共识，但由于中国担忧潜在的蓝舌病毒风险，导致贸易进程一度停滞。

澳大利亚农业部长称，两国生物安全专家就此问题进行了数月谈判，现已达成了一份最小化疾病风险的协议。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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