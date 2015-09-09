澳洲经济具有弹性 仍可从中国获得机会--澳洲央行

路透悉尼9月9日 - 澳洲央行副总裁洛威周三表示，澳元汇率下降，劳动市场具有弹性，以及利率处于纪录低位，这些因素都在帮助支撑澳洲经济，但澳洲将必须适应中国经济放缓局面。

洛威在讲话中还对凸显经济增速明显下降的近期数据轻描淡写。他的言论看起来符合澳洲央行在货币政策方面采取的观望立场。

上周公布的数据显示，第二季澳洲经济仅成长0.2%，同比成长率降至2.0%，远低于3.0-3.25%的长期平均水平。

“6月当季的数据表明，澳洲经济继续与过去几年相近的速度增长，”洛威在墨尔本的一个午宴上表示。

“近期的其它多数指标也显示澳洲经济温和扩张。缺失的一环仍然是矿业以外领域的投资，我们仍在等待这些领域投资加速增长的确凿迹象。”

洛威表示，若真能那样，年增长率可能接近3%。他亦指出，澳洲“有相当大的调节能力”，称该国已在未过热的情况下顺利经历了一生难得一见的矿业投资荣景。

“现在我们正向下调整，同时仍勉力以温和增速成长。这是重要的成就，也证明了我国经济的根本弹性。”

洛威称，汇率是这种弹性中的要素，澳元兑美元汇率及澳元贸易加权指数已跌至逾六年低点。

“目前汇率已有相当大的调整...贬值在经济下行过程中正发挥帮助作用。”他说。

对于中国，洛威表示中国当局对股市大跌的处理，让部分人士思索中国政策的大方向，包括经济改革的步调，这是值得密切注意的问题。

“我们习惯看到中国表现非凡的经济成长，而现在，我们必须习于没那么强劲的增速。”

然洛威也指出与到某个阶段可能晋升全球最大经济体的国家有更进一步联系的益处。”

“做为一个国家，我们必须关注这些机会；同时也需尽全力了解并管理相关风险。”(完)

(编译 张涛/张若琪 审校 王颖/于春红)

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